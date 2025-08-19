La Capital | La Ciudad | alerta naranja

Martes inestable: se renovó el alerta naranja por fuertes lluvias en Rosario y la región

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial destacaron que la visibilidad estaba reducida y recomendaron postergar viajes. Cómo seguirá el tiempo.

19 de agosto 2025 · 07:34hs
En el arranque del martes se renovó el alerta meteorológico de nivel naranja. 

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En el arranque del martes se renovó el alerta meteorológico de nivel naranja. 

Tal como lo anticipaba desde ayer el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 19 de agosto llegó con lluvias que por momentos fueron intensas durante la madrugada en Rosario y región aledaña. Mientras tanto, el organismo nacional renovó esta mañana el alerta meteorológico de nivel naranja para las próximas, pero que podría cambiar a amarillo después del mediodía.

El área comprendida por esta notificación del SMN comprende los departamentos Constitución, Iriondo, Rosario y San Lorenzo. Alerta de nivel naranja implica que la zona será afectada por lluvias con algunos periodos fuertes. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 80 mm, los cuales podrían ser superados localmente.

En ese contexto, en el que el Servicio Meteorológico consignó que la visibilidad estaba reducida a 7 kilómetros, desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Apsv) ratificaron que se registran lluvias y lloviznas de variada intensidad, a lo que se suman fuertes tormentas con intensas ráfagas de viento en todo el territorio provincial.

>> Leer más: Vuelven las tormentas a Rosario: qué es la ciclogénesis y cómo afectará a la provincia de Santa Fe

La Apsv sugirió “de ser posible, no viajar. En caso de hacerlo, aumentar las medidas de precaución al transitar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RedSegVial/status/1957751010987745636?t=7pBealJ45Rzg-pMzXNAaUQ&s=19&partner=&hide_thread=false

En lo que se refiere al pronóstico del tiempo, el SMN indicó que las lluvias fuertes estarán presentes durante casi toda la mañana y que la temperatura máxima llegará a los 17º. El viento, cuando eran cerca de las7, soplaba del este a 25 kilómetros por hora y la presión atmosférica era de 1.001,3 hectopascales.

Cómo seguirá el tiempo en Rosario y la región

Vanessa Balchunas, observadora meteorológica de LT8, señaló que "anoche comenzaron las primeras precipitaciones, con un acumulado que han dejado en distintos sectores de la provincia más de 40 milímetros. En nuestra zona fue de entre 25 y 28 milímetros, dependiendo de los sectores porque hubo lugares donde empezó a llover empezada la noche y en otros más de madrugada. Llovió de forma pareja o regular, con ráfagas, algunas de ellas de intensidad producto del ingreso de viento que rota de este a sudeste que aporta más humedad y permite que estas tormentas y lluvias se prolonguen durante todo el día y por eso rige el alerta naranja desde la madrugada y amarillo para la tarde".

"Vamos a tener una mañana completa de lluvias. Por la tarde, podría haber alguna mejora y estas condiciones se prolongarían hasta mañana cuando el viento traiga mejores condiciones de tiempo durante el miércoles. Mañana deberíamos tener mejorías, el viento acompañará toda la jornada. las temperaturas no cambiarán. Seguiremos con mañanas frías a frescas dependiendo de la humedad. Con presencia de nubosidad y vientos, hoy y mañana vamos a sentir que la temperatura descendió bastante, aunque la marca del termómetro no sea tal. Una vez que cesen las lluvias las máximas se ubicarán entre los 14 y 16 pudiendo tener un repunte hacia el final de la semana", agregó Balchunas.

