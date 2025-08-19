La Capital | La Región | productores

Reconocimiento a los productores de ovinos de Hampshire Down en la ExpoVenado 2025

El gobernador Pullaro y la diputada Galnares entregaron en Venado Tuerto placas de reconocimiento a los cabañeros de la zona, tras la promulgación de la ley N° 14382

19 de agosto 2025 · 07:05hs
En el sur santafesino existen siete cabañas destacadas por su genética de alto nivel — La Manfrina

En el sur santafesino existen siete cabañas destacadas por su genética de alto nivel — La Manfrina, La Constancia, Lourdes, Unelén, La Callejera, La Teresa y La Virginia.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la vicegobernadora Gisela Scaglia, el intendente Leonel Chiarella y la diputada provincial, Sofía Galnares recorrieron la ExpoVenado 2025 que se desarrolló el pasado fin de semana, donde entregaron a los productores ovinos una placa conmemorativa en el marco de la sanción de la ley Nº 14382, que declara a “Venado Tuerto capital provincial del Ovino Hampshire Down” en reconocimiento a la calidad genética de los cabañeros del sur santafesino y en alusión a los primeros pobladores de esta zona.

“Esta Ley es el resultado de un año de trabajo con la mesa de ovinos, familias cabañeras que nos convocaron al Municipio, a la Sociedad Rural y a la Provincia con el objetivo de impulsar esta actividad económica. Por eso mismo, además de la ley junto a Chiarella, Vicente, Pellegrini y Meardi acompañamos las gestiones para avanzar en la faena de estos animales, punto clave para las Cabañas y estamos comprometidos a impulsar el consumo de este tipo de carne, como sucedió en su momento con el cerdo, además de difundir la importancia que tiene la cría de ovejas para fomentar el arraigo al campo”, señaló la diputada Galnares.

Y agregó: “La producción ovina representa un rubro clave dentro del sistema agropecuario argentino. La raza Hampshire Down, de origen británico, está orientada al consumo. Cabe destacar que Venado Tuerto fue la primera colonia ovejera irlandesa del país, fundada por Eduardo Casey. Por todo esto, es que tenemos que difundirlo, para que los venadenses y todos los santafesinos, probemos este cordero, antes que el famoso cordero patagónico”.

Galnares también subrayó la excelencia genética de los productores regionales: “En el sur santafesino existen siete cabañas destacadas por su genética de alto nivel — La Manfrina, La Constancia, Lourdes, Unelén, La Callejera, La Teresa y La Virginia”, y también destacó “las premiaciones y distinciones recibidas por La Constancia, del señor Roberto Gallo e hijos, con campeones y reservados y por Unelén de la familia Manfroi, con 12 grandes campeones y 11 reservados de grandes campeones en la última Exposición de la Rural de Palermo.”

Durante las actividades de Expo Venado, el día viernes la diputada hizo entrega de un reconocimiento a cada una de estas cabañas. El sábado presentó una declaración de interés a la Sociedad Rural por la realización de la 89° Exposición Nacional. Finalmente, el domingo, junto al gobernador Pullaro, entregaron una placa con la reciente Ley Nº 14.382.

Para concluir, Galnares destacó: “Con esta Ley ponemos en valor la trayectoria de este sector productivo y promovemos la articulación público-privada como forma de trabajo para lograr nuevos objetivos. Ser declarados capital provincial de la raza Hampshire Down nos permite proyectar nuevos consumos, más empleo, traer congresos, capacitaciones, exposiciones y una fiesta provincial propia que potencie la producción ovina y el posicionamiento de la raza en todo el país y el mundo”.

