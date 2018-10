Hernán Marty: "Ojalá el socio haya elegido bien"

Hernán Marty fue por su segundo intento en el afán de ser presidente de Central pero otra vez no le alcanzó. Ya con los festejos desatados por el lado del oficialismo, el candidato de Comunidad Canalla sostuvo que "ojalá el socio haya elegido bien". Con mucha cautela el empresario textil apuntó que "la gente eligió y esperemos que sea lo mejor para Central y que puedan corregir las cosas que hicieron mal".

La primera lectura que hizo, con una tendencia marcada pero sin los números finales, fue que "la gente eligió y siempre hay que ser respetuoso de la elección de los socios, que son los que tienen derecho a expresarse. Lo que pretendemos es que el oficialismo pueda corregir algunas cosas fuertes que marcamos por el bien del club".

"Nosotros estamos satisfechos. Se dijo todo lo que se tenía que decir y se hizo todo lo que se tenía que hacer. Dejamos todo en la campaña y transmitimos el mensaje que teníamos y las propuestas que considerábamos necesarias. La gente eligió otro camino y ojalá haya elegido bien", enfatizó Marty, quien ante la consulta sobre si a la oposición le faltó presencia en estos últimos 4 años dijo: "Son formas de hacer política. Yo no creo en la política destructiva, porque creo que se construye desde otro lado. La gente tiene derecho a votar y uno tiene que respetuoso para no dañar al club. Trabajamos siempre en función de eso. No me considero oposición, sí construcción".

"Hace 45 años que participo en la vida de Central porque Central es parte de mi vida. Voy a seguir siempre cerca de la institución", dijo sobre su continuidad en la vida política del club.