Heinze: "Es muy lindo volver a casa con un resultado positivo"

Además de las palabras claras y tajantes de Heinze desde las entrañas del estadio de Tigre, también es verdad que se vivió un clima sensible en la zona mixta de vestuarios debido al magro momento deportivo que vive el dueño de casa. Tal es así que hubo insultos hacia jugadores y dirigentes locales hasta que las luces se apagaron.

"Nos costó tener la circulación de siempre, no lo voy a negar. El primer tiempo vi que al equipo le estaba costando. No sé si el horario o el viento, pero no veía a mi equipo jugar con intensidad. La pelota estuvo más en los duelos, en la lucha, en los rebotes", describió un reflexivo Heinze.