Heinze, el preferido de los campeones

►"Capacidad demostrada"

Roberto Sensini *

Será una temporada difícil y todos tendremos que estar encolumnados detrás de la decisión que tome la dirigencia con respecto al entrenador. Los nombres de los que se hablan (Heinze y Beccacece) son grandes técnicos. El tema es que tienen trabajo. La dirigencia tendrá que trabajar y convencer a alguno para que pueda venir. Como no estoy adentro del club, no sé si hay otros técnicos dando vueltas. Las condiciones que debe tener el futuro técnico para este momento de Newell's es que haya demostrado capacidad a partir del trabajo. Y los técnicos de los que se habla la tienen. Encima tienen sentimiento por el club. Sería muy importante que el entrenador que venga conozca el club, porque sabrá cómo es este lugar y cuál es el ambiente en el que se va a mover. Esto no quiere decir que no pueda haber algún otro entrenador con mucha capacidad y que sirva, aunque no sea del club. Más allá de la opinión que yo pueda dar, el tema del entrenador es una decisión de la comisión directiva. Y una vez que se asuma debe ser respaldada, porque será una temporada en la que necesitamos que Newell's esté lo más tranquilo posible y con todo el apoyo. También dependerá para salir de esta situación de los refuerzos. Newell's tiene jugadores de jerarquía, pero cuanta mayor jerarquía traiga será mejor. Y a esos futbolistas habrá que acompañarlos con los chicos, que creo que de a poco se fueron ganando un lugar en el equipo.

* Ex futbolista campeón 1987 /1998 y ex DT





►"Un entrenador que sea del riñón"

Gustavo Raggio *

El indicado para dirigir es Heinze. Newell's siempre salió de estas situaciones límite con un entrenador de su riñón. Pasó con Castelli, que si bien no salió de acá ya era parte nuestra porque había estado con Bielsa. Y luego vivimos algo parecido con el promedio con el Tata Martino. Heinze salió de acá y sabe perfectamente lo que es el club. Lo que hizo en Argentinos y hoy en Vélez no deja dudas sobre su capacidad, sumado al sentido de pertenencia que se necesita para atravesar este momento. Por lo que implica su figura para todos los que somos de Newell's, ojalá pueda venir. Este ciclo que comenzará será muy parecido al del inicio del Tata. Heinze, al igual que Martino, tiene un escudo protector capaz de cobijar a todos los que de una u otra manera son parte del club. Estoy convencido de que vamos a salir porque se ve que toda la gente de Newell's se encuentra atrás del mismo fin. Y eso es un acto de grandeza. Hoy no se podría jugar como lo hacíamos con Castelli. Deberá asemejarse al del equipo del Tata, sumado a la capacidad de Heinze como entrenador.

* Ex futbolista campeón 1990/1991 y Apertura 1992, y ex DT





►"Un DT que aglutine"

Carlos Picerni *

Debería ser un técnico con espalda suficiente para que el plantel crea rápidamente en su palabra y en su proyecto. El arranque del torneo será muy importante porque no hay tiempo para errarle. Y en ese sentido, si el elegido tiene alguna pertenencia con Newell's me parece que será valioso. Es que si la gente lo quiere, será un poco más tolerante que si el entrenador fuese otro. Aparte su llegada generaría entusiasmo al comienzo. El que reúne esos requisitos es el Gringo (Heinze). Con los disensos políticos que existen hoy, también sería bueno un técnico que aglutine a todos los sectores. Si todos coinciden y están de acuerdo con el entrenador designado será algo positivo, más allá de cómo se den después las cosas. Heinze sería una plataforma de inicio muy buena. Me parece que por el bajo promedio que tiene Newell's hay que pensar en un estilo de fútbol que no sea sólo en aguantar. No alcanza con un técnico que sea sacapuntos, defensivo, que aguante. Por eso pienso que lo mejor es la postura ofensiva de Heinze. Su equipo nunca le da libertad y espacios al rival para que la controle con comodidad. Tiene gran intensidad para la recuperación de la pelota. Trata de conseguirla lo más rápido posible. Es agresivo para defender y todos corren mucho. El hecho de la prestación física en el fútbol actual es fundamental. Heinze busca siempre el protagonismo con sus equipos.

* Ex futbolista campeón 1974





►" Con estilo ofensivo"

Ricardo Lunari *

Newell's necesita un técnico de capacidad comprobada. No es el momento para estar experimentando. Debe tener experiencia, capacidad, personalidad. Si conoce el club, mejor. Pero si no, teniendo las otras condiciones también puede hacerlo perfectamente, sabiendo que será una tarea demasiado difícil y complicada. No voy a ser falso y decir que no me gustaría estar en el cuerpo técnico de Newell's como ayudante de Gamboa, que tiene todas las condiciones para ser el entrenador. Pero si no es Gamboa, me encantaría Heinze. O Beccacece. Son tres entrenadores que pueden tener la espalda para soportar la presión. No sólo habrá que jugar con los futbolistas que ya están en el club, sino contar con la personalidad suficiente para exigir refuerzos a los directivos, para así salir adelante. Un técnico defensivo en esta situación es contraproducente. Prefiero un estilo ofensivo, que se juegue la vida en cada presentación. Si ganás un partido yendo a buscar es lo mismo que haber conseguido tres empates tratando de aguantar. Si estuviera en mis manos pensaría siempre en el arco de enfrente, como nos enseñó Bielsa. Y como pasó en el ciclo exitoso que llegó después con el Tata Martino. Todos los técnicos que llegaron a ser exitosos con Newell's fueron a partir de equipos protagonistas. Más allá de la definición del entrenador, en este momento de Newell's habrá que dejar de lado toda clase de egoísmos y tirar juntos para adelante.

* Ex jugador campeón 90/91 y 92





►"Al técnico que más van a tolerar"

Alfredo Obberti *

Si bien parece difícil porque son técnicos reconocidos, si achican sus pretensiones los indicados para venir son Heinze y Beccacece. Si tengo que elegir a uno, aunque cualquiera de los dos estaría bien, ese es Heinze. Hizo una buena campaña en Argentinos y ahora en Vélez. Cuenta con un buen equipo y buenos jugadores, algo que no sé si tendrá en Newell's. Los pibes que están jugando en Newell's, salvo alguno, por ahora no se vio mucho de ellos, no sé si porque les falta o porque no tienen con qué. A Newell's evidentemente le falta un nueve. Necesita un par y eso cuesta plata. El nuevo entrenador se encontrará con un equipo en una situación muy comprometida. Lo fundamental será hacerse fuerte de local. Beccacece también demostró ser un buen DT. Se arregló en Defensa y Justicia con poca plata. Acá el hincha de Newell's será terrible si las cosas no salen a la mitad de campeonato. Y en ese caso, al que más van a tolerar es a Heinze, aunque Beccacece también está identificado con Newell's. Después no veo que un gran DT pueda venir. Piden mucho dinero y el club no lo puede pagar.

* Ex futbolista campeón Metropolitano 1974





►"La espalda de Bielsa"

Cristian Domizzi *

La elección del entrenador dependerá, entre otras cosas, de los jugadores con los que cuente el club, con los que se quedan y los que se van. Hay algunos técnicos que no están dispuestos a trabajar con mayoría de juveniles. Prefieren que el 80 por ciento de los jugadores del equipo ya estén formados. Dejando de lado eso, el único capacitado para agarrar Newell's, sea cual sea el plantel que tenga, es Marcelo Bielsa. Es el único entrenador que puede tener la espalda suficiente para afrontar una serie de resultados adversos si es que se dan en algún momento. Newell's es el equipo que peor empezará el torneo con el tema del promedio y semejante presión la puede absorber solamente alguien como Bielsa. No será fácil lo que se viene. ¿Qué jugador de los que están hoy en Newell's vivió una situación así, de empezar el torneo en la última posición en la tabla del promedio, sin contar a los que ascenderán? En cuanto al plantel del entrenador que venga considero que dependerá de los jugadores que tenga. Hoy por ejemplo el club cuenta con un sólo nueve de área, Fydriszewski. Si bien podés apostar a un equipo que tenga la posesión del balón porque contás con varios que son media punta, no es posible jugar todo el campeonato con un solo punta. Lo que no hay dudas es que Newell's tendrá que ser protagonista, más jugando de local. Habrá que hacerse fuerte en el Coloso. Gamboa tiene espalda y Heinze lo mismo. Pero me parece que la tolerancia puede ser mayor con Bielsa.

* Ex jugador campeón 90/91 y 92