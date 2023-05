Gabriel Heinze: "Ante Tigre, Newell's hizo todo para ganar"

Al ser consultado sobre el final, cuando ingresó a la cancha a dialogar con el árbitro Zunino el Gringo fue claro. “En el tema de Mosquera (le sacó la segunda amarilla) le fui a preguntar al árbitro y me explicó que le protestó, me dijo que hay un protocolo. Sería bueno que lean un par de libros y también de psicología algunos árbitros, porque a veces hay que entender al futbolista. Uno está con una adrenalina importante en el partido. Yo lo único que quería saber era si lo había insultado. Ojo, no estoy hablando mal del árbitro, pero si él se rige por eso está bárbaro”, se explayó.