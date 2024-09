Hay vida para la selección argentina sin Di María y Messi en la cancha

No cabría ninguna duda de que si hubieran sido llevadas por Ángel Di María y Lionel Messi, hubieran estado desde el vamos dentro de la cancha. Pero no fue así, quedaron para el complemento, y habrá que ir acostumbrándose a ello. Por el lado de Angelito definitivamente y por el lado de Leo para hacerse a la idea.

¿Por qué el partido de la selección argentina no será transmitido por la TV Pública?

De resultas de ello, este regreso de los partidos oficiales con las eliminatorias que no se jugaban desde noviembre del año pasado, no tuvo la intensidad ni la emoción de otras citas pese a encenderse al final. A ello contribuyeron otros factores. Uno, el mismo formato de la competencia sudcontinental, que ya no tiene ni tendrá le emoción de otras ediciones.