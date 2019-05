Hay dos salidas de emergencia por el DT

Se terminarán las especulaciones y está semana todo indica que tendrá nombre y apellido el nuevo DT leproso. Y el escenario sigue siendo el mismo desde hace varios días (ver aparte). Gabriel Heinze es el principal apuntado y hasta ano che la dirigencia leprosa no tenía novedades sobre la decisión que terminará adoptando el Gringo para el futuro de su carrera profesional. Pero en el hipotético caso de que Heinze siga en Vélez o elija dirigir a otro equipo que no sea Newell’s, por supuesto que la comisión directiva rojinegra tiene dos alternativas por las que no avanzó, pero sí activaría como una salida de emergencia. Y ellos son Frank Kudelka y Jorge Almirón. Por lo que el próximo entrenador en el Parque no saldría de esta terna.

Si es necesario activar el plan de contingencia por si Heinze no llega, allí la decisión sería un mano a mano entre Kudelka y Almirón. Se trata de dos técnicos con experiencia y recorrido en el fútbol argentino y del exterior. Almirón (47 años) viene de tener un mal paso por San Lorenzo, pero es un DT que siempre interesó en el Parque. Pertenece de la escudería del poderoso empresario futbolístico Christian Bragarnik, por lo que esto también serviría para favorecer la llegada de los refuerzos que se necesitan para potenciar al equipo que se jugará nada más ni nada menos que la permanencia en primera división.

Almirón dirigió a Dorados de Sinaloa, dos veces a Defensa y Justicia, Veracruz, Correcaminos de México, Tijuana, Godoy Cruz, Independiente, fue campeón en Lanús, Atlético Nacional de Colombia y San Lorenzo. Es un entrenador que apuesta por el fútbol ofensivo y los planteos ambiciosos.

El otro director técnico que figura en la grilla por si Heinze no elige la opción de Newell’s es Kudelka (58 años). El DT viene de tener un paso poco propicio por Universidad de Chile y a lo largo de su carrera dirigió, entre otros equipos, a Unión, Patronato, Boca Unidos, Instituto, Huracán y Talleres. Ahora está en los planes de Alianza Lima de Perú, Unión, San Lorenzo y Huracán, pero claro que si Newell’s lo llama estudiaría la propuesta. Su idea de juego es de buen trato de pelota y prioriza el orden.

Igual, la activación de estos planes sólo dependerá de lo que decida Gabriel Heinze, que por supuesto conoce el interés leproso y más allá de la decisión que adopte no le hará perder el tiempo en cuanto a la espera a Newell’s porque sabe que el club que lo formó como jugador necesita contratar un técnico de manera urgente.

Porque Newell’s comenzará la pretemporada en dos tandas. Los juveniles arrancarán el jueves para poder afrontar lo que será la Copa Santa Fe, en la que la lepra debutará en octavos de final el 9 de junio y por reglamento debe presentar 8 profesionales entre los 18.

Mientras que los jugadores más experimentados iniciarán los entrenamientos el jueves 30 de mayo, ya con el nuevo DT confirmado en el cargo.

El equipo leproso realizará la pretemporada utilizando el hotel que donó Marcelo Bielsa en el predio de Bella Vista.