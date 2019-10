Hay alternativas para el ingreso

Diego Maradona está en plena recuperación de la operación de la rodilla que tuvo tiempo atrás. Y se lo observa diariamente y, sobre todo, en las distintas canchas en las que estuvo que le cuesta moverse. Por eso hasta Gimnasia tiene un carrito para trasladarlo cuando lo necesita. Este aspecto no pasó desapercibido para los encargados del operativo de seguridad que manejan "una alternativa" para que el Diez ingrese al campo de juego del Coloso Marcelo Bielsa si no logra subir las escaleras del túnel visitante.

Este no es un detalle menor teniendo en cuenta la situación que atraviesa Diego y la imposibilidad para moverse como pretendería. El ingreso del equipo visitante se realiza por el túnel que da a la tribuna Diego Armando Maradona, pero está empinada y no le sería sencillo poder desplazarse con comodidad. O tal vez lo logre y no haya que recurrir al plan alternativo.

En la última excursión fuera de La Plata el lobo lo hizo a Mendoza, donde venció a Godoy Cruz por 4 a 2 en lo que fue el primer y único triunfo de Maradona desde que llegó (también de Gimnasia en diez fechas). La escalinata hacia el vestuario es larga y a pesar de estar empinada la pudo transitar sin demasiados impedimentos. Igualmente, en esa oportunidad los mendocinos también pergeñaron otra variable para que pudiera llegar a la zona de vestuarios y se habló de un auto que iba a transitar por la platea descubierta del Islas Malvinas Argentinas.

No fue necesario ya que pudo hacerlo por donde ingresan todos, es decir por las escaleras. La cuestión es que en el Coloso no será del todo sencillo y ante esto se diagramó una opción para que entre al campo de juego. Por supuesto que no se dio a conocer para evitar un aglutinamiento de gente que se produciría si se avisa con anterioridad. "Está prevista esta cuestión por las dudas", indicaron allegados a la entidad del Parque de la Independencia.

Maradona está lidiando con los dolores intensos en las rodillas, pero lo hace como cuando jugaba. Dejando de lado las molestias y pensando en el fútbol, en lo que se respira en un campo de juego. Es ahí donde se siente feliz y se olvida de lo que tiene que soportar.