El máximo exponente del basquetbol mundial todavía tenía mucho que ofrecerle al deporte y a la NBA, a tal punto que a solo 10 días de su vuelta a las canchas alcanzó los 55 puntos frente a los Knicks, en una temporada en el que el equipo no pudo con los Orlando Magic en las semifinales de la Conferencia.

Steve-Kerr-Michael-Jordan-2.jpg

En los años siguientes fue el emblema de un team que lo ganó todo, con Steve Kerr, Scottie Pippen y Dennis Rodman entre los cinco principales. Campeones en las finales, en la Conferencia y en las primeras rondas, se adueñaron de la liga nacional de basquetbol.

Las razones del retiro

Fueron años impresionantes los que vivieron los Chicago Bulls, hasta que a finales de aquella temporada la franquicia se desmembraba. Sus amigos dentro de la pista iban desapareciendo. Su Head Coach, Phil Jackson y Dennis Rodman, acabaron su contrato (Rodman firmó como agente libre con los Lakers), Scottie Pippen iba a ser traspasado a los Houston Rockets y Steve Kerr firmaba con los San Antonio Spurs.

Estas bajas se sumaron a la llegada de Tim Floyd como entrenador – un hombre no muy querido por "Air Jordan" al que incluso ridiculizó llamándolo "Pink Floyd"- y un desacuerdo con el nuevo convenio laboral que había firmado la Asociación de Jugadores de la NBA.

"Jordan se frustró por la forma en la que al final los jugadores y el director ejecutivo del sindicato, Billy Hunter, se rindieron ante la presión de Stern", remarcaban los medios norteamericanos por aquel entonces.

"Michael no se encuentra preparado para comenzar una nueva temporada. Si existe alguien que se sacrifica para ponerse 100 puntos antes de cada campeonato ese es Michael, y por lo que yo sé esta vez no lo ha hecho. Eso me hace pensar que durante sus vacaciones sólo pensó en el retiro", aseguraba el actual técnico de los Golden State Warriors, Steve Kerr.

Michal-Jordan-Chicago-Bulls-1998.jpg

Finalmente, el 13 de enero de 1999, con 35 años, Michael Jordan anunciaba su segundo retiro, provocando un gran vacío en el mundo de la NBA.

El otro retorno a la pista

Pero como ocurrió en marzo de 1995, Michael Jordan volvería a la NBA en el año 2000 de la mano de los Washington Wizards. Primero no lo hizo como jugador si no como presidente de operaciones de baloncesto del conjunto de la capital estadounidense.

Su reputación en los despachos no fue la mejor, con él en la directiva, los Wizards seleccionaron a Kwame Brown como número 1 del Draft de 2003 por delante de jugadores como Pau Gasol, Tony Parker, Joe Johnson o Tyson Chandler.

img_galvarez_20200415-132052_imagenes_md_otras_fuentes_mj-last-wizards-krXE-U4853628043886E-980x554@MundoDeportivo-Web.jpg

El 25 de septiembre del 2000 regresa a las canchas por última vez, aunque seguiría teniendo voz y voto en las decisiones de las oficinas. Físicamente muy lejos de sus mejores años, consiguió promediar 22,9 puntos, 5,7 rebotes y 5,2 asistencias para clasificar prácticamente él solo a los Wizards para 'playoffs'.

Tras extender su leyenda todavía más con varios récords, como anotar más de 40 puntos en un partido con 40 años, el 16 de abril de 2003 jugó el último partido de su carrera tras haber confirmado que la temporada 2002-03 sería la última.