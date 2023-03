Giro inesperado: Pelé incluyó en su testamento a quien sería una hija no reconocida

Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, falleció hace más de dos meses y ahora comenzaron las gestiones para la distribución de su herencia. El abogado defensor de la viuda, Luiz Kignel, confirmó que el ex jugador incluyó en el testamento a una mujer que podría ser su hija y se sumaría a sus otros siete herederos.

El legado incluye esa residencia, otros bienes inmuebles y participación en la marca Pelé, explicó el letrado, que precisó que el inventario completo aún no se realiza, por lo que se desconoce el monto total de la sucesión. El abogado afirmó que en el testamento se menciona la chance de que el ex astro del fútbol de Brasiltenga una hija no reconocida y que tendría derecho a recibir parte del 70% del patrimonio, dispuesto para los otros siete hijos del legendario ex jugador.