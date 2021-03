Germán Burgos: "Me enamoró todo de Newell's"

¿Cómo fue el día después del debut del empate con Unión, tras la adrenalina del partido?

Día después no hubo. Porque yo me levanto temprano y de 3 a 6 de la mañana ya estaba viendo a Atlético Tucumán. Que ya había visto un medio tiempo y ya empecé a tener en la cabeza lo que es el armado del partido del próximo lunes.

¿Cuál es la sensación y el balance que hacés de la primera presentación del equipo?

El balance es haber establecido una base y ahora hay que solidificarla y volver a jugar finales. La primera es contra Atlético Tucumán y cada partido será siempre la primera. Siempre jugaremos primeras finales. Hay que luchar en eso para llamar la atención de todos, no sólo de los jugadores, de todo Newell’s. Es un llamado de atención para todo Newell’s el hecho que nosotros nos dispongamos a preparar y jugar siempre finales. Esa palabra tiene que estar siempre.

Querés que el partido no sea un entrenamiento con camisetas, ¿creés que no jugar con público les puede influir negativamente a todos los jugadores en general, no sólo a los Newell’s?

Si tu entrenamiento no tiene la altura del partido estás complicado. Porque al no haber gente no hay nadie que te pueda ayudar. Entonces tenés que preparar la mente para que el cuerpo siga a esa mente. La mentalidad de entrenar como si fuera un partido es vital para la preparación para jugar finales. Si nosotros en nuestro entrenamiento logramos acceder a la altura del partido vamos a estar muy cerca de lo que es entrenar como si fuera un partido.

Y el tema del público, ¿el jugador se acostumbra a jugar sin hinchas, querés que vuelvan pronto a las canchas?

Al público lo necesitamos todos. Uno se acostumbra a ver el estadio sin público, pero esas tribunas tienen que estar siempre llenas de gente.

Desde lo táctico en el primer tiempo con Unión dio la sensación de que utilizaron un 4-1-4-1 y en el segundo mutaron a un 5-4-1, ¿fue así o pretendías otra cosa en cuanto al esquema?

Fue así en los dos tiempos. Esos fueron los esquemas que utilizamos. Lo que no se negocia es el sacrificio. Lo que marca la situación es que todo el que se sienta hincha de Newell’s tiene que ayudar. Nosotros también hemos venido a ayudar para que Newell’s salga de esta situación. Tenemos que compenetrarnos todos en saber lo que nos estamos jugando y en saber lo que necesita el equipo. En esto me baso como entrenador y hay que hacerlo.

¿Pensás que el orden es lo que más necesita el equipo?

Seguro. Quiero que se vea un equipo dentro de la cancha. Que luchen todos por un mismo objetivo y una misma planificación. Que pueda vencer en una batalla táctica al rival. Un rival como Unión que si nos ganaba a nosotros se ponía primero, no era un rival menor. No nos convirtieron, hicimos una base y ahora hay que ponerle solidez para ir creciendo poco a poco, no tenemos tiempo. Entonces hay que abreviar las clases, este es el concepto justo.

¿Qué semana intensa que viviste?

Creo que no llega a una semana (risas). Hoy (ayer) es el quinto día. No paramos desde llegamos. Esto se resuelve con la experiencia que tenemos los que integramos el cuerpo técnico. Para mí son muchos años siendo entrenador y dirigiendo al Atlético de Madrid en tres finales que estuve yo en el banco, con más de treinta partidos como técnico al frente del equipo. Tengo la capacidad y la experiencia de ponerme el equipo al hombro y de ser en encargado de llevar las cosas adelante. De esto no te quepa ninguna duda. Soy un tipo con convicciones y voy a luchar para sacar a Newell’s adelante.

Si bien sos un personaje muy querido en el ambiente del fútbol, ¿te imaginabas toda la repercusión en Argentina y Europa que tuvo tu designación en Newell’s?

La verdad que no. Pero fui comprendiéndolo poco a poco cuando llegué, luego de las declaraciones del presidente del Atlético de Madrid (Enrique Cerezo), que me pusieron la piel de gallina y quiero agradecer la deferencia que ha tenido tanto hacia mí como con Maxi. No pasa habitualmente y eso es bueno de copiar. Por ahí gente que no ha nacido en el club, como en este caso el mío en Atlético de Madrid, eche raíces y que la gente le agradezca lo que ha realizado ahí dentro.

Cuando el vice de Newell’s Cristian D’Amico y el director deportivo Sebastián Peratta te mencionaron la posibilidad de venir a Newell’s, ¿enseguida pensaste que este podía ser el equipo para dirigir como cabeza de grupo o tuviste que analizar muchas cosas y te llevó tiempo tomar la determinación de asumir el desafío?

Nuestro cuerpo técnico y yo sabíamos que no iba a ir a cualquier equipo, necesitaba ir a un club donde tuviese un proyecto y más al saber que el club estaba saneado, que es una excepción dentro de lo que son los clubes o las empresas de nuestro país, que la mayoría tiene problemas. Y encontrar un club saneado, con gente como Cristian D’Amico que ha trabajado para solventar toda la deuda es para decir cuidado, porque va en una dirección correcta. Y después la historia que tiene Newell’s. Soy un apasionado de la historia del fútbol. Entonces me entusiasmó todo, me cerraba todo. Desde el amor y cariño que le tengo a Bielsa, a Gallego, gente que ha pasado con gloria por acá. A Jorge Griffa, que cuando le dieron el escudo de oro y diamantes en Atlético de Madrid lo acompañé hasta que entrara a la cancha. El hecho clarísimo es que no creo en las casualidades. Hace mucho tiempo que estoy en el fútbol y el hecho que yo haya debutado como jugador en la cancha de Newell’s y debutado en Argentina como entrenador en Newell’s no es causalidad. Son cosas que se dan pocas veces y son círculos de vida que se cierran y se van abriendo. Me enamoró todo de Newell’s.

¿De aquel arquero de Ferro que debutó en 1989 a este DT, qué pasó por tu vida profesional, cuánta distancia hay entre aquel Burgos y este del presente?

La distancia entre el jugador y el entrenador es enorme. Un jugador entrena dos horas y tiene 22 horas libres, el entrenador en mi caso si no dormía antes imaginate ahora. Soy un tipo que no duerme, me gusta ver mucho fútbol, estoy pendiente del fútbol, de los resultados, quiero ver cosas nuevas, me alimento de fútbol.

¿Cómo se administra un vestuario y cuál es el mensaje para un grupo que tiene grandes referentes de la historia de un club como Maxi Rodríguez, Pablo Pérez y Scocco, que son campeones con Newell’s? ¿Cómo manejás esta situación?

Lo manejo de la mejor manera porque todos somos de Newell’s. No es solamente los jugadores. Acá tienen que ayudar todos. He venido a ayudar. Acá ayudan todos desde el jardinero, las cocineras, el que atiende en la puerta, la gente que cuida la seguridad, son todos de Newell’s. Tenemos que atraer la ayuda de todos. Por eso está la humildad, el sacrificio. Con toda esta gente que es de Newell’s no habrá problemas, porque siempre hay que buscar lo que necesita el equipo y sobre todo si uno está dispuesto a ayudar, no va a haber problemas. Todos estamos tirando para el mismo lado y es lo que mejor puede pasar. Las cuatro patas de la mesa que hablo habitualmente, la dirigencia, los entrenadores, los jugadores y la gente. Somos todos y todos lo vamos a sacar adelante, y si esas patas están firmes salimos. No va a haber problemas.