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Las compras al exterior a través del sistema courier crecieron 84 %

El gasto en importaciones mediante el sistema puerta a puerta volvió a marcar máximos y se consolidó entre las categorías más relevantes del comercio exterior

21 de junio 2026 · 19:08hs
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Las compras vía courier se consolidan entre las tres categorías más relevantes.

Las compras vía courier se consolidan entre las tres categorías más relevantes.

Las compras de argentinos en el exterior a través del sistema courier continúan batiendo récords. En mayo, las importaciones realizadas por particulares crecieron 84,4 % interanual y, en los primeros cinco meses del año, ya superaron los u$s 500 millones, según un informe de la consultora Analytica elaborado sobre la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El reporte precisó que el gasto en importaciones de particulares alcanzó los u$s 115 millones durante mayo, apenas u$s 3 millones por debajo del récord registrado en abril.

Desde Analytica señalaron que el monto alcanzado el mes pasado constituye el mayor nivel para un mes de mayo medido en dólares constantes y se ubicó apenas por debajo del máximo histórico de u$s 118 millones anotado en abril.

En el acumulado entre enero y mayo, las compras al exterior totalizaron u$s 518 millones, lo que representa un incremento del 113,2 % respecto del mismo período de 2025, señala el informe de la consultora. La cifra equivale a más de la mitad de todo lo importado durante el año pasado, cuando las adquisiciones mediante esta modalidad alcanzaron los u$s 894 millones.

Participación en las importaciones

La modalidad puerta a puerta mantiene así una fuerte expansión en la Argentina. Si bien su participación dentro del total de importaciones sigue siendo reducida, el informe de Analytica destacó que, al analizar los datos desagregados a ocho dígitos de la nomenclatura del Mercosur, las compras vía courier ya se consolidan entre las tres categorías más relevantes.

De hecho, el volumen importado en mayo fue similar al registrado en el segmento de vehículos de baja cilindrada, según indicó la consultora en su análisis.

Actualmente, el peso máximo permitido para los envíos realizados a través del sistema courier es de 50 kilos, de acuerdo con la normativa implementada a comienzos de 2025 por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca).

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