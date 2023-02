Heinze rescató el juego pese a la caída: "Tuvimos presencia y valentía"

Gabriel Heinze destacó que "tuvimos presencia y valentía" y no dudó en asegurar que jugaron mejor que ante Platense, cuando empataron. "El fútbol es así", dijo.

Gabriel Heinze lamentó por supuesto la derrota de Newell's ante Defensa y Justicia, pero quedó mucho más conforme en el rendimiento que en la anterior salida ante Platense, que fue empate 2 a 2. "El equipo estuvo dentro de todas las fases muy correcto hasta faltando seis o siete minutos del primer tiempo. Ahí empezamos tener algunos errores. Pero el primer tiempo fue muy bueno y el segundo me gustó muchísimo. Tuvimos presencia y valentía, que es lo que pido. El fútbol es así", explicó el técnico de Newell's en una tórrida sala de conferencia de prensa.

Respecto a la variante de Facundo Mansilla por Gustavo Velázquez, Heinze explicó que "fue por una situación que nos presentó el rival. Nos dejaban libre el lado suyo y él no encontraba bien el pase. Ditta en cambio estaba bien y por eso quise poner un zurdo y un derecho. Ditta es más de conducción hacia adelante y vimos que podía tener más posibilidades".

También opinó sobre los tres cambios juntos, precisamente el de Mansilla y los ingresos de Cristian Ferreira y Jorge Recalde. "Con los tres cambios no sé si se mejoró porque me gustó Newell's en el primer tiempo. Cuando entran compañeros de esas características le dan al equipo otro ritmo, pero sobre todo empezamos a posicionar un jugador más en ataque y metimos a Iván (Gómez) en la última línea de ellos. Es verdad que son de otras características y los que entraron lo hicieron bien".

"Soy siempre el responsable de una derrota, no me molesta decirlo, pero hay una gran diferencia de lo hecho en Platense a esto. De todo lo que le pase al equipo, soy responsable, nunca me aportaré de eso", agregó el Gringo.

También hizo un párrafo aparte por jugar a las 17 con temperaturas cercanas a los 40 grados. "La verdad que estuvo duro. Se corrió mucho igual, pero es peligroso jugar con estas temperaturas, para la salud y el espectáculo. Mientras el negocio le gane a este deporte, la pelota se tiene que mover. Pero la verdad es que hay que llamar la atención de estos horarios, hasta que no pase algo no va a cambiar. Pero no incidió para nada en la planificación del partido".

Y la última aseveración fue para el choque dentro de 10 días ante Claypole, en San Nicolás, por la Copa Argentina. Respecto a eso, el Gringo negó que piense en poner un mix y desechó esa palabra: "Esperaremos lo que nos toque en ese momento y pondré al equipo que corresponde, y que creo puede hacer un gran partido. Acá no hay mix, todos están para jugar y hacerlo bien".