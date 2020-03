“Fui nada más una opción, un invento”, reconoció Matías Orihuela. Pero el cordobés, de 28 años, sabe que si dio resultado esa invención de Frank Kudelka fue a partir de su predisposición y rendimiento. Marcador derecho ante Racing por las ausencias de Angelo Gabrielli y Facundo Nadalín pese a que es zurdo y nunca había ocupado ese sector, se sacó “la espina” de no jugar ni un minuto desde que arribó al club del Parque en julio del año pasado (había ido en 4 partidos al banco). “Espero otra chance en mi posición natural”, fue el deseo del futbolista, con pasado en Morón, Estudiantes, Quilmes, Tigre y Apollon Smirnis de Grecia, donde había jugado por última vez hace 10 meses.

No debe haber sido fácil estar tanto sin jugar.

No. Viste cómo juega la cabeza cuando no te toca estar. Pero siempre pienso que hay que dar lo mejor en cada entrenamiento para tener una chance. Tarde o temprano siempre llega. Esta tardó mucho (risas), pero estoy contento porque se dio. Miraba la lista de concentrados y ver que no estaba me bajoneaba un poco. Es que acá vine a jugar y a pelear el puesto, aunque Mariano (Bíttolo), que juega por mi lado, está en un nivel muy bueno. Sacarme esa espina de no jugar fue muy lindo. No es mi posición, pero creo que lo hice correctamente.

¿Cómo fueron las prácticas en la semana previa al partido?

Kudelka no tenía otro lateral derecho y Rivero estaba haciendo un buen trabajo en el medio. Me preguntó si había jugado alguna vez y le dije que sí, en Estudiantes, aunque nunca en un partido oficial. Ese miércoles me probó nada más que 10 minutos y luego hicimos trabajos de pelota parada en contra. Allí alternábamos con Denis Rodríguez. El jueves hicimos pelota parada y me confirmó que iba a jugar de titular.

¿Cómo te sentiste en los primeros minutos del partido?

Hacía 10 meses que no jugaba y los primeros minutos los viví con mucha intensidad. Con el cambio de perfil, la cancha se te da vuelta. Para el zurdo siempre es más difícil jugar en la derecha que para el diestro sobre la izquierda. Creo que lo hice bastante bien. Entré a la cancha lo más concentrado posible. Tenía al lado a Cristian Lema y adelante a Pablo Pérez. Con el correr de los minutos me fui tranquilizando y soltando. También ayudó que tenemos un equipo de una jerarquía increíble y con un potencial que se ve adentro de la cancha.

Le metiste una pelota bárbara a Palacios por sobre la cabeza de la última línea, ¿lo viste picar?, ¿acostumbrás a dar

esa clase de pases?

Encaré para adentro, porque me quedó para mi perfil y veo que el Tucu Palacios me hace la diagonal. Se la pinché. Por lo general mi juego es así, obviamente por izquierda. Desbordo mucho. Soy un lateral que llega mucho. En este partido me dediqué más a la marca.

¿Pensás que tuviste algo de responsabilidad en el gol de Racing por rechazar al medio?

Adentro de la cancha sentí algo de culpa porque el rechazo no fue bueno. Fue una jugada muy rápida y un centro muy fuerte. Pero después por la TV veo que se desvía, no sé si en Lema o en Zaracho, y a mí me da en el gemelo. Por ese desvío no la pude rechazar bien. Por cómo se estaba jugando el partido, no merecíamos ese gol.

Gabrielli está listo para volver jugar, pero al menos pudiste demostrar que estás preparado si te necesitan.

Gabrielli está en un nivel impresionante. Es un jugador bárbaro, al igual que Facu Nadalín. Ellos son los laterales. Yo nada más fui una opción, un invento que entre todos salió bien.

¿Podés jugar de carrilero por izquierda?

Esa es mi posición natural. Empecé allí en Deportivo Morón. Después, con Gabriel Milito en Estudiantes y en Grecia jugué de lateral por izquierda. Y ahora también es donde me pone Darío (Kudelka).

¿Tenés esperanzas de que puedas entrar un poco más en juego antes de que llegue junio, que es cuando se

vence tu préstamo?

Obviamente. Y aprovecharlo si es que me toque. Tenemos la Copa Superliga y la Copa Argentina. Espero otra chance en mi posición natural y demostrar por qué vine a Newell’s y no conformarme sólo con este partido contra Racing.

“El equipo se fue afianzando”

¿Cómo lo viste al equipo durante el torneo?

Fue de menor a mayor. Se fue afianzando. Es muy compacto. Sabe a lo que juega. Tiene mucha tenencia de pelota. Me sorprendió Maxi Rodríguez. Corre a la par de un pibe. Tenemos jugadores como Gentiletti, Lema, Bíttolo. Los once que generalmente juegan están a un nivel bárbaro, y los que están afuera cuando entran también están a la altura.

¿Te gusta que siempre se intente jugar al ataque?

Sí, porque es la mejor forma de sacar puntos. Con Racing podríamos haber ganado. Lo mismo con Lanús, Arsenal. No tuvimos esa cuota de suerte. De visitante nos cuesta ganar. Pero no se pierde y eso es rescatable. Cuando empezó el torneo el objetivo era terminar lo más arriba posible para sacarlo del descenso. El equipo respondió y la consecuencia es estar peleando por entrar a una copa.