"No quise molestar a nadie, me di cuenta que fue un grave error y pido mil disculpas", dijo hoy el delantero de Central Fernando Zampedri al respecto a la foto que anoche publicó en la red social Instagram en la que aparece con la camiseta de River celebrando el pase a la final de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa y por su propia decisión, Zampedri apareció este mediodía en la sala de prensa de Arroyo Seco con la intención de aplacar las aguas tras el malestar que despertó en los hinchas canallas ver al jugador del club con otros colores.

"Quiero pedir disculpas, no fue con ánimo de agredir ni generar ningún tipo de problemas, fue un momento en que estaba contento nada más, nunca había subido una foto con una camiseta, no fue con ánimo de generar problemas", arrancó Zampedri visiblemente preocupado por la repercusión de la imagen en la que además aparece su esposa y su pequeña hija.

El posteo ocurrió al filo de la medianoche luego del partido en la Bombonera en el que Boca ganó 1 a 0 pero que igual determinó la clasificación de River a la final. "A los dos minutos me di cuenta que me equivoqué, hoy trascendió en varios lugares", agregó para repetir las disculpas y aclarar que no sufrió amenazas: "Si sentí el descontento de la gente", dijo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Gracias Napoleón, vamos por otra final Una publicación compartida de . (@fernando.zampedri) el 22 Oct, 2019 a las 8:59 PDT

Zampedri dijo que "entiende que los hinchas estén "enojados" con él. "La verdad que fue un error, me equivoqué, no me siento bien por lo que hice, le pido disculpas también a mi familia que no la está pasando bien"; agregó.

En tanto dijo que no estaba al tanto de una posible sanción que le aplique el club. "Aprovecho y me disculpas a los dirigentes, me debo a esta institución, he conseguido el logro más importante de mi carrera con esta camiseta, es un club muy grande, no pensé en ese momento y me equivoqué", insistió.

Zampedri hizo trabajos esta mañana en el campo de juego, mientras se repone de una operación ligamentaria en el tobillo derecho.