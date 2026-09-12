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Franco Colapinto se lució en Madrid con una gran clasificación, como el mejor del resto

El argentino cumplió una gran actuación en el nuevo Madrid, pasando a la Q3, algo que no pudo lograr su compañero Pierre Gasly

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

12 de septiembre 2026 · 12:01hs
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Franco Colapinto circula a toda velocidad entre los muros del Madring.

BWT Alpine

Franco Colapinto circula a toda velocidad entre los muros del Madring.

Franco Colapinto se despachó con una gran clasificación en el nuevo circuito urbano de Madrid, el Madring, pasando de nuevo a la Q3 en un contexto difícil, algo que no logró su compañero de Alpine Pierre Gasly. El argentino fue el mejor del resto y largará 9° el GP de España. La carrera se larga este domingo a las 10 y Lando Norris se quedó con la pole.

Brillante clasificación de Colapinto, humillando directamente a Gasly en los cuatro intentos de Q1 y Q2, para pasar sin despeinarse a la Q3 mientras que el francés quedaba afuera.

Colapinto le sacó nada menos que 715 milésimas a su compañero en el tiempo en que pasó a la Q3 como octavo, mientras Gasly se quedaba 14°. Además, le quedó un buen margen de 185 milésimas sobre el 11° Hulkenberg.

Y en la Q3 su lucha directa fue con Arvid Lindblad por ser el mejor del resto y Colapinto lo logró en sus dos intentos, marcando lo mejor del fin de semana en ese último intento.

Así, Colapinto quedó en el top ten de la primera clasificación en la historia del Madring y como el mejor fuera de los cuatro equipos que dominan hace dos años la Fórmula 1.

En un trazado donde todos partieron de cero, el mérito del argentino fue mucho mayor, porque el piloto cuenta en mayor porcentaje que en otras circunstancias.

Además, Colapinto llegaba frustrado de Monza porque, pese a la espectacular remontada que hizo y que lo llevó a los puntos, lamentó no poder luchar entre los grandes por ese despiste en la vuelta inicial de la segunda largada, cuando llegó a estar tercero.

Arriba del argentino estuvo la lucha entonces de los mejores autos y ahí prevaleció el campeón Norris en el último intento, superando por 11 milésimas al líder Kimi Antonelli, por 140 a Max Verstappen, 189 a Lewis Hamilton y 195 a Charles Leclerc. Más lejos, y desdibujado, quedó George Russell a 325 milésimas, Oscar Piastri a 470 y Liam lawson a 470.

Colapinto finalizó a 1,079s y Arvid Lindblad a 1,217s.

>>Leer más: Madrid se estrena en la Fórmula 1: el desafío que tendrán Colapinto y Alpine en España

Qué pasó en la Q3 en Madrid

Mientras todos pusieron goma blanda nueva en el primer intento, Colapinto y Lindblad calzaron usadas. Lo bueno fue que el argentino quedó 9° y le sacó 423 milésimas a Lindblad. Ambos lejos del 8°, Lawson, en su lucha particular.

El tiempo del argentino de 1m 33,389s fue peor que el que le permitió pasar a la Q3, lo cual con la goma usada era más que lógico.

Hamilton se quedaba con lo mejor en ese primer intento, seguido de Antonelli, Russell, Leclerc, Verstappen, Norris y Piastri.

Y en el segundo intento, Colapinto hizo lo mejor del fin de semana, bajando la barrera del 1m 33s, con 1m 32,903s, quedando noveno por delante de Lindblad, al que le sacó 138 milésimas.

Qué pasó en la Q2 en Madrid

En el primer intento, Colapinto le había sacado una gran ventaja a Gasly en el primer parcial, pero en la parabólica se le espantó el Alpine, aunque pudo controlarlo bárbaro.

Eso sí, como Gasly venía atrás e inmediatamente salió la bandera amarilla, los dos giros quedaron abortados. Una pena porque Colapinto había sido más de 6 décimas más rápido que su compañero.

Y en el segundo intento volvió a mostrar que estaba bárbaro, marcando el octavo puesto, como el mejor del resto, inclusive mejor que Piastri.

Hizo 1m 33,038s, a 0,607s de Verstappen que hacía lo mejor del fin de semana en 1m 32,431s.

Gasly quedó 14°, a 715 milésimas del argentino, la mayor diferencia que le sacó mano a mano a su compañero en una clasificación. Además, pasó Lindblad 10°.

Afuera quedaron Hulkenberg, Bortoleto, Ocon, Gasly, Tsunoda y Albon.

Qué pasó en la Q1 en Madrid

Como en Monza, los Alpine no salieron de entrada, no gastaron una vuelta, confiando en pasar a la Q2. Lo mismo Esteban Ocon, mientras que Oliver Bearman no clasificó por las roturas del auto en la FP3. La Ferrari de Hamilton sí fue reparada a tiempo.

En el primer intento, el tiempo de Colapinto fue muy bueno, de 1m 34,350s para ser 9°, mientras que Gasly quedaba en 1m 34,602s en el 12°. El argentino quedaba a 1,034s de Lawson, que era el mejor y a casi 4 décimas de Bortoleto, el mejor del resto.

>>Leer más: Franco Colapinto vivió todas las emociones en Monza peleando con los grandes, lloró y sumó

Los Alpine salieron al último intento con la misma goma usada y mejoraron, de nuevo con Colapinto más rápido que Gasly. El argentino marcó 1m 33,963s y el francés 1m 34,246s. O sea, casi tres décimas en los dos intentos.

Colapinto finalizó 9° la Q1, a 0,752s de Russell y Gasly 11° a 1,035s, pasando con comodidad a la Q2. Además quedó como el mejor del resto.

Quedaron afuera Carlos Sainz, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, mientras que no marcaron tiempos Bearman y Lance Stroll (larga último por cambios en la unidad de potencia).

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