Franco Colapinto le dedicó un especial mensaje al Papa Francisco

La posibilidad de Colapinto de cara a Miami

El Gran Premio de Arabia Saudita de este domingo podría haber significado la última carrera de Doohan como titular. El australiano tuvo una floja actuación, llegó penúltimo y dejó una vez más pobres sensaciones con su rendimiento.

Las versiones que apuntaban a que Doohan tendría un contrato por al menos cinco carreras están por verse. El joven piloto disputó los primeros cinco GP de la temporada de la Fórmula 1 y no mostró ninguna certeza de la cual aferrarse a su butaca, por lo que Colapinto podría tomar finalmente su lugar. No obstante, todo está por definirse en Alpine y, hasta que no emitan un comunicado, nada será oficial.