Alpine investiga qué pasó en los boxes con Franco Colapinto: cuál es la hipótesis

Alpine investiga el motivo de las paradas lentas en boxes de Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría. La escudería francesa comenzó una investigación interna para determinar la inusual situación que vivió el argentino en la carrera del pasado domingo, cuando el tiempo de detención excedió largamente el promedio , algo que no sucedió con su compañero Pierre Gasly.

El corredor nacido en Pilar tuvo una estrategia de dos paradas en boxes, la cual lo podría haber ayudado de no ser por la lentitud del equipo de mecánicos, que tardaron 11 segundos en la primera de ellas y 7 en la segunda. Vale destacar que el dtiempo promedio de detención oscila entre los 2 y 3 segundos. Por su parte, su compañero Pierre Gasly realizó un sólo pitstop, el cual fue realizado en dos segundos y medio , una cifra que ronda los números habituales de la máxima categoría.

Apenas comenzada la carrera, en la segunda curva, el argentino intentó una maniobra para ganar algunas posiciones en medio del pelotón, aunque tuvo una leve salida de pista que lo hizo caer hasta el decimoctavo lugar. Habiendo comenzado la carrera con neumáticos medios, intentando una estrategia ofensiva que no terminó de funcionar, el argentino pasó por los boxes en la vuelta 15 para poner ruedas duras, aunque ese fue el momento en el que comenzaron los problemas, con una detención que duró 11 segundos.

Colapinto debió parar nuevamente 23 vueltas después, con la intención de poner un juego nuevo de ruedas duras que aguanten hasta el final de la carrera, pero los mecánicos volvieron a decepcionar y mantuvieron el auto del argentino alejado de la pista durante otros siete segundos. Así, el pilarense salió del box en los últimos puestos en ambas ocasiones, terminando la carrera 18º, apenas una posición por delante del francés Pierre Gasly.

La hipótesis detrás de las paradas lentas

Concluido el fin de semana, el equipo dirigido por el italiano Flavio Briatore decidió iniciar una investigación que les permita encontrar qué falló en los pasos por boxes del argentino.

Las paradas del argentino -de 11 y 7 segundmos- fueron las dos paradas más lentas de todo el Gran Premio de Hungría, salvo por la parada que hizo Nico Hülkenberg (de la escudería Sauber) que se detuvo 9.68 segundos porque debía cumplir una penalización de cinco segundos.

Si bien el tema está bajo investigación, las principales sospechas apuntan a un problema de software. Esto se debe a que, por motivos de seguridad, cada mecánico debe accionar un botón luego de cumplir con su rol y, hasta que no hayan sido pulsados todos los botones, el coche no puede ser devuelto a la pista.

“La investigación se centra en un posible problema de software que habría impedido liberar el coche una vez completado el cambio de neumáticos”, comentó el portal especializado Motorsport. “Alpine sospecha que algo en la pistola neumática utilizada en la rueda trasera izquierda no reconoció que el cambio se había completado, por lo que la investigación apunta a una posible falla de software. El equipo señaló que lo ocurrido fue una coincidencia desafortunada que afectó a ambas detenciones de Colapinto”, añadió.

Las ocho carreras de Colapinto en Alpine

Después de sus primeras carreras con Williams en 2024, Colapinto regresó este año para correr con Alpine e hizo su debut en Imola, donde quedó 16º, luego pasó por Mónaco (donde terminó 13º) y Barcelona (donde quedó 15º) sin poder afianzarse ni ganar confianza con el auto. Más tarde fue el turno del GP de Canadá, donde logró su mejor clasificación pero no pudo hacer mucho en la carrera, ya que terminó en el 13º puesto.

Franco Colapinto Austria (5).jpg Franco Colapinto contiene en los primeros giros de Austria a Oliver Bearman y Lance Stroll, pero las gomas blandas se degradarían rápido. El Alpine muestra que no está para la pelea en esta temporada de Fórmula 1.

En Austria, en el circuito de Spielberg, logró pasar a la Q2 y largar desde el 14º puesto, pero terminó otra vez en el 15º lugar. Colapinto tuvo dificultades con las rectas, que implican gran dificultad para el A525, que mostró poca potencia en las últimas carreras. El argentino puso entonces su energía en Silverstone. Y si bien mostró buen nivel y fue más rápido que su compañero en las primeras pruebas, hizo un trompo en la clasificación y por problemas de auto ni pudo correr el GP de Gran Bretaña.

En lo que fue la séptima carrera del argentino con la escudería francesa en la categoría máxima del automovilismo mundial, quedó 17 en la sprint y 19 al finalizar el GP de Bélgica. Fue un resultado condicionado por la pérdida de competitividad del Alpine A525 cuando se secó la pista tras las intensas lluvias en Spa-Francorchamps. La octava carrera, en Hungría, tuvo un sábado esperanzador, en donde Colapinto se clasificó 14 y su compañero Gasly quedó unos puestos más abajo. Sin embargo, una combinación de mala largada, mal funcionamiento del auto y dos lentísimas paradas en boxes hicieron que el argentino terminara el GP en el puesto 18, apenas arriba del francés.

A fin de mes, el GP de Zandvoort

Habrá que esperar hasta fin de agosto para el regreso la Fórmula 1. Colapinto tiene ahora tres semanas libres por delante. Mientras que muchos pilotos se tomarán vacaciones, el pilarense ya anticipó que su idea es reforzar sus entrenamientos para mejorar su performance.

La cita en Zandvoort será la número 15 del campeonato 2025, pero la novena carrera para Colapinto con Alpine.

El circuito se inauguró en 1948. En principio, era una combinación de pista permanente y ruta pública que ralizaba curvas en la ciudad. La primera carrera de Fórmula 1 allí se realizó en 1952 y el ganador fue Alberto Ascari con el equipo de Ferrari.

zandvoort

La pista se mantuvo en la máxima categoría del automovilismo mundial hasta 1985. Luego hubo un parate, pero luego se remodeló para su regreso en la temporada 2020.

La longitud del circuito es 4.259 kilómetros. En la carrera se dan 72 vueltas, lo que suma un total de 306,648 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Lewis Hamilton, que hizo un tiempo de 1:11.097 en 2021.

Los horarios del GP de Países Bajos

El Gran Premio de Zandvoort, Países Bajos se corre del 29 al 31 de agosto.

Viernes 29 de agosto: primera práctica libre a las 7.30 y la segunda a las 11

Sábado 30 de agosto: tercera práctica libre a las 6.30 y clasificación a las 11

Domingo 31 de agosto: la carrera a las 10

Cómo continúa la temporada 2025 de la Fórmula 1

Son varias las citas de Fórmula 1 que restan en esta temporada 2025:

- Monza, Italia: 5 al 7 de septiembre.

- Bakú, Azerbaiyán: 19 al 21 de septiembre.

- Singapur: 3 al 5 de octubre.

- Austin, Estados Unidos: 17 al 19 de octubre.

- Ciudad de México, México: 24 al 26 de octubre.

- San Pablo, Brasil: 7 al 9 de noviembre.

- Las Vegas, Estados Unidos: 20 al 22 de noviembre.

- Lusail, Qatar: 28 al 30 de noviembre.

- Yas Marina, Abu Dhabi: 5 al 7 de diciembre.