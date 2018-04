Figueroa: "Quiero terminar mi contrato dejando una buena imagen"

"Quiero terminar mi contrato dejando una buena imagen". Más que clara la frase de Víctor Figueroa, a cinco partidos del final, los 4 del torneo y la revancha de la Sudamericana, de lo que sería su desvinculación de Newell's ya que su firma es hasta fin de junio. "No hablé con nadie el tema continuidad", otra pista de que desde la dirigencia no se pensó en renovación. "Estoy tranquilo y quería terminar jugando, haciéndolo bien", la tercera muestra de que es consciente de su despedida. ¿Raro que así sea? Para nada. El volante recién volvió a ser protagonista en el equipo hace pocas fechas e hizo un gol en el triunfo por 2-1 ante Talleres. Además, es de los experimentados (el 29 de septiembre cantará los 35 años) que ya cumplieron un ciclo y uno de los contratos altos. Un combo que cierra como final.

La finalización del torneo acerca a Figueroa a la despedida con la camiseta rojinegra, con la que juega desde hace 7 años (llegó en 2011, con una interrupción de seis meses en Colón durante 2016). En el actual torneo jugó 18 partidos, 13 de titular (los últimos dos con De Felippe como DT, el anterior había sido ante San Lorenzo, con Llop), y el primer gol a los cordobeses fue el primero en la Superliga, el último que marcó había sido en el torneo pasado ante Aldosivi, el 3-0 a los 92' de penal (también lo había hecho frente a San Martín de San Juan y Gimnasia) Y la buena imagen que dejó en el juego entusiasmó a los hinchas. Y también a él, aunque lo hizo con mesura y lo demostró en la conferencia de prensa de ayer tras la práctica en la que ya pusieron la mira en enfrentar el domingo a Boca, el líder y en la Bombonera.

El 16 leproso. Figueroa no sólo marcó un gol ante Talleres sino que hizo un gran partido.





"En lo personal estoy muy bien, me toca jugar seguido y eso me da ritmo de partido, confianza. Y el entrenador me está bancando, que es lo importante. Ante Talleres traté de hacer lo mejor, gracias a Dios salió bien y pude marcar, que hacía mucho que no lo hacía", comentó el mediocampista leproso.

"Trato de disfrutar de esto, además de a poquito se van solucionando los problemas económicos que tienen conmigo", reflejó.

En cuanto a la importancia de la victoria ante Talleres, explicó que "necesitábamos cambiar la imagen que habíamos dejado en Brasil, donde Paranaense nos superó ampliamente". Y con el 2 a 1 ya en los bolsillos, rescató "la muestra de carácter que dio el equipo. Estamos entrenando mucho y muy duro".

Y de cara al cotejo con Boca cree que "el sacrificio a la hora de recuperar la pelota y la concentración van a ser claves. Sabemos que Boca tiene un plantel de mucha jerarquía y no te perdonan. Tenemos la ilusión de hacer un buen partido, debemos tratar de golpear en los momentos justos".