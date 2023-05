Fernando Espinoza: "No me considero un árbitro soberbio"

El juez rompió el silencio para hacer referencia a todas las polémicas que generó: "Después de Racing-Newell's me pararon por un problema personal, no por un error"

Fernando Espinoza es un árbitro que tiene actitudes controvertidas, con la particularidad que irrita tanto dentro como fuera del campo de juego. Como así decisiones polémicas por sus fallos y también por las formas que adopta ante determinadas situaciones. Pero él no lo ve de esa manera. “No me considero un árbitro soberbio”, aseveró durante una entrevista radial. Y agregó: "Es mi estilo".

“Yo no soy Baldassi, no cuento chistes durante el partido. Es mi estilo. Uno se da cuenta igual cuando se pasa de mambo”, reflexionó mientras desgranaba su pensamiento durante la charla que mantuvo con el programa ‘Cómo te va?, por D Sports Radio.

No obstante Espinoza viene encadenando desempeños que lo dejaron sistemáticamente en el ojo de la tormenta del fútbol argentino de primera división, a tal punto que en Tucumán estuvo a punto de provocar un desbande de los hinchas de Atlético Tucumán por sus fallos en el partido con San Lorenzo, durante el cual le anuló un gol al Decano y mostró la tarjeta roja en cuatro ocasiones. Esto motivó la queja de los directivos tucumanos, quienes pidieron que no los dirija más.

Y aclaró que cuando tuvo el parate tras dirigir Racing-Newell’s no fue por un castigo debido a un error, sino por una cuestión de su vida privada: “Beligoy no quería que parara luego del partido que dirigí entre Racing y Newell's para evitar que se interpretara como castigo, pero tuve que parar por un problema personal. Y le agradezco mucho a Federico que me haya permitido ausentarme en la fecha siguiente”.

Pero Espinoza no incorpora las críticas hacia sus formas. "Uno no soporta o banca situaciones que van en el medio del partido. Hay partidos en los que hago mea culpa, pero es mi forma de dirigir. Y uno cuando entra a trabajar, se pone el saco y tiene sus formas”.

"Técnicamente, nadie me llamó para decirme que erré todo en el partido. Yo en el partido en Tucumán a Acosta no lo expulso porque él me lleva por delante, lo echo porque me insulta. El VAR por suerte toma todo. En algún momento van a salir los audios y van a entender más cosas del arbitraje", confesó Espinoza.

Pero el mendocino también fue haciendo una apertura mientras avanzaba la entrevista y reconoció que estuvo a punto de retirarse: “Se me cruzó por la cabeza dejar el arbitraje. El tiempo va acomodando todo y volvieron las ganas. Voy a cuidar mis años de trayectoria, a cambiar lo que tenga que cambiar y a defender todo el trabajo que hay detrás”.