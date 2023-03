Femenino AFA: Newell's goleó a Lima F.B.C y sigue por la buena senda

Tras la goleada, el DT Mariano Faurlin le dijo a Ovación: “Mas allá de que generamos mucho, el primer tiempo donde terminamos 0 a 0 nos costó mucho porque no entendimos cómo jugarlo. Metimos tres tiros en el palo y la arquera rival sacó alguna más. Afortunadamente, en el entretiempo corregimos eso y los cambios nos ayudaron a encaminar el trámite del partido. Y una vez que hicimos el primer gol, el equipo agarró mayor confianza y serenidad, y recién ahí pudimos cerrar el partido”.

LOS DATOS

El mejor arranque de la historia

A las leprosas no les pesó la nueva categoría ya habían debutado con un triunfo por 4 a 0 ante Argentinos Juniors en el Centro Griffa. Es el mejor inicio de la historia ya que si bien en Primera C en 2022 también ganaron los primeros dos partidos (en la fase clasificación General Lamadrid (L) 6-0 y Chacarita (V) 1-0; y en la fase ascenso Cañuelas (L) 4-0 y Arsenal (V) 1-0) nunca lo había hecho con tanta diferencia como ahora: 10 goles a favor y ninguno en contra.

Cinco partidos sin goles en contra

Además, si bien un partido lo ganó en el Tribunal, es la primera vez en la historia que el equipo de Faurlin no recibe tantos durante cinco partidos consecutivos. El último se lo marcó Talleres (L) 1-1 en la “C” el 12/11/2022. Luego no le anotaron ante Deportivo Laferrere (V) 2-0, Deportivo Maipú de Mendoza (L) 5-0, Argentino de Merlo (V) 1-0 (ganó los puntos por no presentación del equipo rival) el año pasado, mientras que en este torneo no le convirtieron frente a Argentinos Jrs (L) 4-0 y Lima F.B.C (V) 6-0.

Segundo doblete de Sequeira

Damaris Sequeira convirtió por segunda vez en AFA dos goles en un partido. La anterior había sido el 27/06/2022, en la primera fecha de la Fase Clasificación de Primera C, cuando Newell’s le ganó 4 a 0 a Cañuelas en el Centro Griffa.

image.png

Próximo rival

Por la tercera fecha del torneo de la B, las leprosas enfrentarán el domingo 2 de abril a partir de las 15.30 frente a Atlanta en el Centro Griffa. Será el primer enfrentamiento en la historia.