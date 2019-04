A sus condiciones de buen manejo de siempre, le agregó una disposición táctica para colaborar en la recuperación que lo llevaron a ser uno de los principales jugadores de Gimnasia. Mañana estará en el Coloso, donde el lobo tendrá que revertir el 0-1 del bosque platense. Para Lorenzo Faravelli no es un partido más. El mediocampista rosarino de 26 años es fanático de la lepra. Jugó cerca de 30 partidos en el club del Parque, en dos períodos (2011-2013 y 2014-2015), con un gol. "Volver a la cancha de Newell's siempre es especial", dijo el futbolista, cuyo contrato con el club mens sana vence el 30 de junio y quedará con el pase en su poder, con la expectativa de irse al exterior.

¿Pudieron asimilar la derrota en La Plata?

Si. Fue una derrota rara por cómo se dio, en la última jugada, con un penal. En el desarrollo del partido podríamos haber hecho algún gol. El 0 a 0 estaba bien. Y si tenía que haber un ganador debimos ser nosotros. Pero bueno, ahora tenemos la revancha.

En el primer tiempo no le dejaron tener la pelota a Newell's, ¿por qué después no mantuvieron la presión?

Hicimos una buena presión en ese primer tiempo y a partir de la recuperación en campo rival pudimos atacar más directo y les generamos algunas situaciones. En el segundo tiempo, Newell's empezó a manejar un poco mejor la pelota y nosotros la recuperábamos más atrás, en nuestro propio campo. Se hizo un trámite parejo. En Rosario intentaremos sostener más tiempo lo que hicimos en ese primer tiempo.

Tienen la obligación de ganar, ¿la idea será presionar desde el principio o dejar pasar algunos minutos para ver qué les propone Newell's?

Tenemos bastante en claro nuestra forma de jugar y no vamos a modificarla. Hay algunos principios del juego que mantenemos desde que agarró el Indio (Ortiz) y que nos llevaron a sumar muchos puntos en la Superliga. Esos principios son la paciencia, la tranquilidad cuando el rival tiene la posesión, siempre sabiendo que tenemos jugadores que en cualquier momento pueden generar una situación de gol. Iremos con esa idea y lógicamente esperando abrir el marcador porque necesitamos ganar.

¿Hubo algún intento de Newell's últimamente por traerte?

Se comunicaron conmigo para saber cuál era mi situación, pero de ahí a un interés concreto no existió.

A esta altura de tu carrera quizás sea un buen momento para jugar en el exterior.

Siempre intentás crecer desde todos los aspectos, desde el futbolístico y el económico, porque nuestra carrera es corta. Pero en mi caso trato de poner lo futbolístico por delante de todo, porque eso después deriva en lo económico. Siempre querés crecer. Después hay que ver cuáles son las posibilidades que aparecen.

Con Gimnasia lograron zafar del descenso en esta temporada. En lo personal, ¿fue tu mejor año en primera?

En el proceso de cuatro años que llevo en el club, salvo en los primeros seis meses, pude jugar prácticamente siempre, con todos los entrenadores y con estilos distintos. Eso es importante para un jugador. Mi rendimiento siempre fue bastante parejo. En la última temporada, quizás por una cuestión de efectividad, de goles, algunos de ellos importantes, pareciera que mi rendimiento fue mucho mejor. Yo considero que siempre fue parecido.

¿Cómo es volver al Coloso?, ¿el hecho de ser profesional te permite aislarte de cualquier clase de sentimiento?

No. Es algo especial. Más allá de que tuve la posibilidad de jugar en Newell's, es especial porque es una cancha a la que fui desde muy chiquito y toda mi familia es hincha del club. Entonces, volver a la cancha de Newell's siempre es especial. Trataré de que todo eso que me genera quede sólo en la previa y el post partido, y enfocarme en los 90', hacer un buen partido y que Gimnasia pase de fase.

¿Seguís manteniendo el vínculo con futbolistas de Newell's?

Tengo relación con los que compartí plantel, Maxi Rodríguez, el Gato Formica, Fydriszewski. Con Rivero llegué a estar. También mantengo relación con los auxiliares del club, los utileros, médicos. Estoy permanentemente en contacto. Ese vínculo siempre está, por eso digo que ir al Coloso es especial.

¿Te quedó una cuenta pendiente con Newell's o aceptás las cosas como se dieron?

Entiendo que son etapas. En Newell's no estaba al tope de mi maduración. El momento de crecimiento fue a partir de mi llegada a Gimnasia. Pasé por momentos difíciles en Newell's, que formaron mi carácter no sólo como jugador sino como persona. En Newell's me tocó debutar muy joven (17 años), en un período complicado. Se me hizo difícil tener continuidad, que es lo que tuve después en Gimnasia. Obvio que me queda la espina de no haber podido jugar más tiempo. Ojalá suceda en algún momento.

¿Te preocupa este presente de Newell's?

Sí. Cada vez que tengo el día libre voy a Rosario a visitar a mi familia y amigos, y un tema de conversación es Newell's. Es muy feo verlo en esa situación. No creo que sea algo que se merezca. Históricamente siempre estuvo en otro lugar. Ojalá que pueda hacer una buena temporada y zafar del descenso.

¿En qué evolucionaste en este tiempo?

Pude agregar intensidad a mi juego, muchos aspectos defensivos, que hicieron posible que me adapte a cualquier idea y sistema. Eso se lo agregué a lo que tenía de mi formación en Newell's, que es una escuela de fútbol.