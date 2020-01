"Estoy preparado para jugar"

Las declaraciones "bombas" de Ortigoza hicieron girar la atención canalla hacia otro costado, pero no por eso se deben dejar de lado las declaraciones del uruguayo Cristian González como jugador de Central. Al punto que podría jugar el sábado ante Independiente: "Estuve hablando con Cocca, me preguntó cómo me sentía, le contesté que muy cómodo con mis compañeros y estoy preparado si me toca jugar", remarcó el marcador central que podría acompañar a Brítez o Almada en la zaga para el cotejo en Avellaneda.

"Soy de jugar fuerte y rápido. Prefiero jugar de central pero si el equipo me necesita de lateral, lo puedo hacer, ya conozco el puesto. Y además me gusta subir al ataque", dijo el charrúa.

"Antes de venir de España (Mirandés) había partido e iba a jugarlo, aunque venía teniendo pocos minutos", confió para indicar que "cuando llegó la propuesta ni lo pensé y me vine.Sé que Central es un equipo muy grande y puedo seguir creciendo".