"Esta gestión pagó la deuda histórica que tenía Central"

La actual dirigencia canalla entró en la recta final de su gestión al frente del club de Arroyito. Están terminando cuatro años intensos, en los que hubo aciertos y defectos, como ocurre en toda administración que debe direccionar recursos económicos y por sobre todas las cosas guiar la enorme pasión popular que irradia la camiseta canalla. A modo de balance, los principales integrantes de la comisión directiva hablaron de todo en una charla a fondo que compartieron con Ovación, en la que el manejo de la tesorería fue uno de los temas prioritarios en el ida y vuelta de preguntas y respuestas. El gasto en el rubro refuerzos, el monto total de las ventas que hubo en el plantel profesional, el pago de la deuda originada por las gestiones anteriores, la cancelación de lo que se debía a la AFA y la inversión en divisiones inferiores fueron los ejes de la entrevista grupal, que en cada ítem contó con el respaldo documentado de los números oficiales de la tesorería. También como es lógico se hizo foco en las elecciones que se vienen. "Esta es un muy buena gestión. Central recuperó la institucionalidad, volvió al mapa futbolístico, logró el equilibrio económico y financiero y la gente empezó a creer de nuevo en los dirigentes a través de una administración transparente y honesta. Además saldamos la deuda histórica del club", coincidieron los máximos directivos auriazules.

El presidente Raúl Broglia, los vices Luciano Cefaratti y Ricardo Carloni, el secretario general Rodolfo Di Pollina, el tesorero Roberto Fattal Jaef y el protesorero Juan Cruz Rodríguez se sentaron a la mesa para desmenuzar exhaustivamente el presente deportivo, institucional y económico de la entidad de Arroyito. Por supuesto que se trata de la campana del oficialismo, que con números fehacientes se encargó de explicar los pasos que se dieron en los casi cuatro años de gestión para que hoy Central tenga un presente "sano" y con "la gran oportunidad de crecer y afianzar el rumbo".

Entre los datos salientes, según destacaron, el ingreso neto por transferencias de jugadores es de 24,4 millones de dólares y que los egresos por adquisición de futbolistas (compras más préstamos) asciende a los 24,7 millones de la misma moneda. Lo que arroja una paridad entre lo generado y lo invertido en el rubro plantel profesional. Y como cuestión trascendente el club canceló una deuda originada en gestiones anteriores de 7.54 millones de dólares.

¿Cómo está Central en la actualidad respecto de cómo lo heredaron?

Broglia: "Los números reflejan que nuestra gestión en lo institucional, más allá de lo económico, se fue desarrollando y consolidando para hacer al club cada día un poco más grande".

Vendieron a muchos jugadores por una gran suma de dinero, algo que no había pasado en la historia reciente de Central, ¿pero el hincha se pregunta qué se hizo con tantos ingresos?

Di Pollina: "Hay que aclarar que para vender primero hay que generar las condiciones. Nosotros lo hicimos. En primera instancia hay que potenciar las inferiores y después armar un equipo competitivo que te dé un marco para que los chicos exploten. Y es fundamental el trabajo metódico para que rindan en un nivel que lo vengan a buscar desde el mercado europeo. Esto es un trabajo muy profesional que se produce por una combinación de factores".

Carloni: "Los Cervi, los Montoya, los Lo Celso no crecieron de manera individual, sino que se formaron a través del gran equipo que tuvimos. Así pudieron potenciar todas sus habilidades futbolísticas. Es una virtud que Central haya vendido en la manera que lo hizo y con un alto rédito económico".

Rodríguez: "Muchos de los jugadores que se vendieron son los que compramos. Es decir no es que sólo salieron jugadores de inferiores y se vendieron. Nosotros compramos algunos jugadores y los vendimos muy bien. El caso de Larrondo, Donatti, Musto y Pinola".

Fattal Jaef: "Que haya compra y venta de derechos económicos de jugadores forma parte del esqueleto de la gestión. Uno invierte en inferiores porque espera tener jugadores de calidad para que sean transferidos. Esta es una visualización global de la economía. Cuando nosotros llegamos, Cervi no figuraba en ningún indicador anterior del club. Lo Celso se potenció con nosotros. El concepto global del fútbol profesional fue potenciar el patrimonio para lograr el equilibrio institucional y económico. Si no decimos esto no queda clara la divisoria entre la decadencia anterior y el crecimiento en el que estamos ahora".

¿Qué recibieron como herencia positiva en la tesorería?

Broglia: "Todas las versiones de que nuestros antecesores nos dejaron varios millones de dólares y parecíamos el banco central no son ciertas".

Fattal Jaef: "Dicen que nos dejaron 33 millones de pesos y el eje casi excluyente eran los derechos de formación y solidaridad por Di María, que acababa de ser transferido a Manchester. Eso que la comisión anterior desparramó cesiones para todos los acreedores, prestamistas y todos los arreglos habidos y por haber cuando nosotros nos comunicamos con Manchester, como nueva comisión directiva, ellos nos informaron que sólo le pagaban a Rosario Central. Y nos dicen que los dos millones de euros se pagaban en tres años. No hay dudas de que las prebendas y la corrupción formaban parte del menú de la gestión anterior".

Carloni: "La realidad es que cuando nosotros asumimos abrimos la caja y no había ni un solo peso".

Rodríguez: "Cuando llegamos al club contratamos una auditoría para hacer un arqueo general. El monto total que se pudo determinar entre lo que es banco, caja y cheques de terceros con disponibilidad para el club es de 113.468 pesos. Todo lo que había después era todo deuda, partiendo de la base de cuatro meses de atraso con los jugadores y cuerpo técnico, más premios, más seis meses que se les debían a los técnicos de inferiores y otro tanto a los profesores del resto de las actividades".

Cefaratti: "Otro tema fue la desinversión total que había de las divisiones inferiores, un tema clave. Un dato importante es que Central tenía un activo en jugadores muy diferente al que tiene hoy. Cuando llegamos al club sólo el 25 por ciento de los jugadores pertenecían a Central en cuanto a derechos económicos, en la actualidad más del 80 por ciento del plantel profesional pertenece al club. Y pusimos al club en una estabilidad histórica institucional por haber podido sanear casi 7,5 millones de dólares de deudas anteriores a nuestra gestión. Logramos cancelar la deuda histórica de Central".

Di Pollina: "Cambiamos la matriz económica de la institución, dejamos de pedir plata para llegar a fin de mes y empezamos a generar recursos genuinos para invertir en los proyectos, entre ellos tener un equipo competitivo, o en tecnología para profesionalizar al club".

¿Cómo están ahora tras casi cuatro años de gestión?

Broglia: "Estamos satisfechos con la gestión, conseguimos bastantes éxitos, igual uno siempre presume que podría ser mucho mejor. Pero cuando uno ve los números en todo sentido llega a la conclusión de que ha sido un período positivo para Central. No se crearon nuevas deudas. No hay un reclamo por ejemplo por Pizzi, Astrada, Soler, no hay nada de eso".

Carloni: "Además este presente institucional muy bueno de Central no es sólo gracias a una comisión directiva. Hay unos 200 dirigentes que trabajan a diario por amor al club que son artífices de este momento".

Cefaratti: "Nunca se vivió una etapa institucional en un marco que no sea de crisis en Central. Salvo en estos últimos tres años y medio. Estoy convencido de que si nos toca irnos del club, creo que será el traspaso de mandato con un bienestar institucional como no hubo del de Boerio a Vesco".









¿Cómo está hoy la tesorería canalla?

Rodríguez: "Central en lo económico está sano. Porque funciona correctamente, no tiene cuestiones escondidas. Los balances están firmados por auditores permanentes. Cumplimos con todas las normativas económicas. El orden nos organizó, no despilfarramos y pagamos mucha deuda. Lo importantes es que el que viene tiene un piso mucho mejor para Central".

Varios jugadores vinieron y no rindieron, ¿cuál es la autocrítica?

Broglia: "Nosotros vendimos bien porque defendimos muy bien las ventas. Fue una virtud esta situación. Claro que no todo es perfecto. La mayor inversión que hicimos en jugadores fue comprar a Marco Ruben y no fue una mala inversión, todo lo contrario".

Carloni: "Hubo varios jugadores que no estuvieron a la altura y sí lo estaban en sus equipos cuando los fuimos a buscar. Las incorporaciones que hicimos las veíamos en el campo de juego. Hubo décadas en Central que había incorporaciones que venían a comer asados y no los conocías. Eran refuerzos fantasmas. Hoy con errores, virtudes y defectos, a todos los jugadores que llegaron se los vio en el campo de juego, muchos rindieron y otros no. Hay un caso llamativo como el de Rodrigo Battaglia, que acá no rindió y en Europa hoy está jugando en un gran nivel. Hoy hay una secretaría en el fútbol profesional".

Cefaratti: "Hay que tener presente que los jugadores que estuvieron poco a disposición como Jonathan Ferrari, Gil Romero, Battaglia o el uruguayo Romero fueron todos jugadores que se fueron sin generar ni un reclamo judicial o extrajudicial, algo que no pasaba antes. Se fueron sin deudas. Y quiero afirmar algo, hoy no hay ninguna chance de que Central pueda reemplazar a Cervi o Lo Celso con un refuerzo porque por algo lo vino a buscar el PSG por ejemplo. La única manera de suplantarlos es con otros chicos de las divisiones inferiores y por eso está la inversión fuerte en los juveniles. Y además no existe ningún equipo grande en el mundo que cuando vaya a incorporar no cometa errores".

Así, la plana mayor auriazul abrió los libros de la contabilidad en la charla con Ovación. Y explicó los argumentos de lo que consideran una buena gestión. Los socios en las elecciones darán su opinión.