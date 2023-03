El rosarino Chimy Ávila está en la lista preliminar de la selección de España

"Estoy muy feliz de estar en la lista preliminar y si me toca estaré muy orgulloso de defender la camiseta", afirmó el futbolista surgido en Tiro Federal

"Estoy muy feliz de estar en la lista preliminar. Hay que dejar que el míster decida. Yo sigo con mi trabajo día a día, no me desespero y si me toca estaré muy orgulloso de ir a defender la camiseta de la selección española”, dijo el goleador luego del empate sin goles del Osasuna ante el Celta de Vigo.