Jeremías Ledesma estuvo envuelto en un ida y vuelta volcánico que lo tuvo atajando un día en San Lorenzo y al otro en el arco de Central. Es que las tratativas de una inminente transferencia al Ciclón en algo más de 4,5 millones de dólares pusieron en duda su continuidad, aunque el propio jugador ayer se sentó en conferencia de prensa y les puso palabras a los hechos, siempre desde su lugar de actor protagónico de la novela del verano: “Que hayan existido varias reuniones entre Central y San Lorenzo no quiere decir nada que se haya avanzado con lo mío. Seguramente después se habrán juntado varias veces más por Barrios (el Perrito) cuando la dirigencia le dijo que yo no iba a ir a San Lorenzo”, afirmó de entrada para dejar bien sentada cuál era su posición.

“Siempre me manejé con cautela y tranquilidad. La decisión la había tomado hace unos 15 o 20 días y ayer (por el lunes) mi representante (Andrés Miranda) dijo lo mismo. Por ahora es una decisión personal la de no ir a San Lorenzo. Después, uno no quita la posibilidad de irse en algún momento. Me quiero quedar seis meses más en Central para pelear lo que viene, que creo que es lo más importante para el club”, agregó.

“Creo que en el momento en que San Lorenzo comunica ya la oferta, ahí la dirigencia de Central dijo que no. También tengo entendido que Diego (Cocca) dijo que no, así que se terminó el tema y por eso salí a aclararlo el fin de semana, para que no se creen confusiones sobre mi decisión de quedarme en Central”, le puso más claridad al tema desde su óptica.

Ledesma también se hizo un tiempo para elogiar la llegada de Marco Ruben, con quien mantiene una gran relación desde años anteriores cuando compartieron plantel. Incluso habló sobre la posición de darle la cinta de capitán: “No tengo ningún tipo de problema de darle la cinta de capitán a Marco. Es un referente para todos por la trayectoria que hizo, no me molesta, yo reconozco lo que es Marco para Central, él fue mi capitán años atrás. Es un refuerzo impresionante, ya sabemos lo que genera él para el equipo y para la institución, así que es muy importante para nosotros”, afirmó sobre la vuelta de Ruben, quien regresó del préstamo en Atlético Paranaense.

Pese al grito en el cielo que puso Diego Cocca cuando le comunicaron que existía una posibilidad cierta de que Ledesma se fuera a San Lorenzo, el propio arquero canalla se alineó a esa postura del técnico para decir lo suyo: “Cuando Cocca dijo que no quería que me fuera, para mí ahí se terminó el tema. En ese sentido, seguimos con el mismo mensaje: pensar que estamos bien, estamos positivos y que estamos unidos como grupo para pelear por cosas importantes”, sostuvo Ledesma, haciendo una férrea defensa sobre la decisión del entrenador de Central.

Por último, Ledesma valoró todo lo que se consiguió como grupo y en resultados en el tramo final de la Superliga, instancia en la que Central hilvanó una sumatoria de triunfos que lo ubicaron a cuatro puntos de la punta.

“Venimos con el mismo clima positivo de todo lo que se viene consiguiendo desde el año pasado, que no es poca cosa. Metimos varios partidos con muchos goles, que era lo que nos estaba faltando”, resumió el uno auriazul.