En vivo: Ardoyan sacó un remate bárbaro, inatajable para Ledesma

El conjunto de Jorge Almirón se presentará este lunes, a las 21.15, en el estadio de Banfield. Si gana, se convertirá en líder

El once de Central, en la cancha de Banfield.

Central buscará un triunfo este lunes frente a Banfield en el Florencio Sola que le permita convertirse en puntero de la zona B. El partido comenzará a las 21.15 y el conjunto auriazul llega a este compromiso tras la conquista de la Superliga Internacional.

Con los tres puntos, el conjunto de Arroyito alcanzará en la tabla a Argentinos Juniors, actual líder de la zona, pero le quitará la primera posición por tener mejor diferencia de gol. Ambos tienen +5.

La victoria también es importante para el conjunto de Jorge Almirón porque lo dejará a tres puntos del líder de la tabla anual , Independiente Rivadavia de Mendoza. Este es otro de los objetivos que persigue el equipo canalla.

40': Ardoyan sacó un potente derechazo desde afuera del área, la pelota dio en el palo derecho y se metió.

¡GOLAZO DE ADORYAN PARA EL 1-0 DE BANFIELD ANTE ROSARIO CENTRAL!



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39': Adrián Balboa corrió en soledad desde la mitad de cancha, enfrentó a Ledesma y el arquero canalla interceptó el remate.

27': Federico Medina ingresó a la espalda de Alexis Soto, cabeceó desde corta distancia y la tapó Ledesma.

15': Gaspar Duarte pisó mal, quedó en el piso y de inmediato hizo señas hacia el banco de suplentes. El delantero se tomó la rodilla derecha, con signos de dolor. Fue reemplazado por Julián Fernández.

GESTOS DE MUCHO DOLOR: Duarte se lesionó solo y tuvo que pedir el cambio en el PT del partido entre Rosario Central y Banfield.



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9': Tiro de esquina para Banfield. Ledesma no alcanzó a rechazar y Soto despejó casi sobre la línea del arco canalla antes de que la empuje al gol Ardoyan.