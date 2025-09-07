Central Córdoba va por la victoria ante Leandro N. Alem que le permita seguir soñando

Los charrúas juegan en General Rodríguez a las 15.30 y precisan ganar para meterle presión al líder Ituzaingó, que juega el miércoles. Central Córdoba está 3º.

Central Córdoba no puede aflojar si pretende seguir soñando con el ascenso directo. A dos fechas del final, los charrúas visitan a Leandro N. Alem , que pelea por ir al Reducido. Y si ganan volverán a ser segundos, a un punto del líder Ituzaingó , que recién el miércoles visita a Muñiz. El partido comienza a las 15.30.

Alem es el último que hoy entra al Reducido por el segundo ascenso pero no puede descuidarse para nada, porque el mismo Muñiz puede superarlo el miércoles. El Rojo está afuera, pero a solo dos unidades del Lechero, así que también irá por todo ante el líder.

Berazategui ya le ganó de visitante a Justo José de Urquiza y quedó segundo, pero si Córdoba gana por cualquier diferencia volverá a situarse arriba con iguales puntos y mejor diferencia de gol, o de goles a favor en casa de ganar por un tanto.

Ituzaingó llegará como líder a la última fecha

Pase lo que pase este lunes, Ituzaingó llegará a la última fecha como líder. Y si le gana a Muñiz se asegurará jugar la final, hoy con Camioneros, ya que mantendrá los 4 puntos de ventaja. Córdoba, hace rato en el Reducido, donde definirá de local la primera llave, debe meterle presión.

En la última fecha Ituzaingó recibirá a Claypole, Córdoba a Cambaceres y Berazategui a Muñiz, todos rivales peleando por entrar al Reducido.

En esta 25ª fecha ya jugaron J. J. Urquiza 0, Berazategui 1; Cambaceres 2, Puerto Nuevo 1 y El Porvenir 2, Lugano 1. Este lunes juega solo Córdoba en la Zona A, el martes Claypole v. Deportivo Español y el miércoles Muñiz v. Ituzaingó.