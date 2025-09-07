El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

Gran fiesta del Turismo Nacional en el Hermanos Gálvez de Buenos Aires y brillante Ever Franetovich. La próxima, en el Fangio de Rosario

El piloto de Venado Tuerto Ever Franetovich comanda el trencito al entrar a la recta principal. Hizo un gran podio en la Clase 3. El Turismo Nacional cumplió una gran espectáculo en el Gálvez porteño y en octubre llegará a Rosario.

El Turismo Nacional cumplió una gran fecha en el Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires, para la 7ª fecha de su campeonato. Y en la final principal que ganó Rodrigo Lugón, el venadense Ever Franetovich fue el mejor representante de Santa Fe con un brillante tercer puesto logrado en malas condiciones. Ahora, Rosario .

El TN hizo una gran movida con la denominada carrera de los 200 pilotos, donde hubo finales de las dos Clases con pilotos titulares e nvitados, completando el programa con la Fórmula Nacional y el Turismo Carretera 2000.

Además, como la entrada solo constaba de entregar un alimento no perecedero que fueron donadas a entidades de bien público, la concurrencia estuvo acorde. Y el espectáculo en la pista también.

La final de la Clase 2, ganada por Gonzalo Antolín, no tuvo el protagonismo de los pilotos de la región. El mejor fue el rafaelino Juan Ignacio Canela en el 12º lugar y el rosarino Santino Balerini (el mejor zonal en el campeonato en el 10º lugar) quedó 17º, delante del casildense Alejo Borgiani (18º), el santafesino Miguel Ciaurro (20º), el de Armstrong Joaquín Ricciotti (23º) y el santafesino Bruno Pace (25º). Abadonó el totorense Ramiro Cano.

La final de invitados de la Clase 3 fue ganada por Antonino García con el auto de Facundo Marques, mientras que el parejense Facundo Ardusso con el del Patito Yannantuoni resultó 8º.

El plato fuerte de la C3 en el Gálvez

Y el plato fuerte fue la final de la Clase 3 con los titulares, donde se dieron con todo. Como en el toque de Jerónimo Teti y Marques cuando peleaban la punta al inicio, que los dejó fuera de acción. O el de Matías Muñoz Marchesi sobre Jorge Barrio que lo sacó de carrera y le provocó la exclusión.

Adelante la lucha fue intensa y resuelta por Lugón de manera magnífica, viniendo de atrás, como Lucas Vicino que lo escoltó. Detrás de ellos, Franetovich venía para más pero tuvo graves problemas con la goma trasera derecha en las últimas vueltas, pese a lo cual mantuvo estoicamente la posición. Yannantuoni fue 5º, el baigorriense Leo Larrauri brillante 10º partiendo de atrás y el rosense Lucas Tedeschi 16º. Abandonó el parejense Leo Carducci.

Ahora el TN llegará a Rosario para su octava fecha, del 10 al 12 de octubre en el Fangio. El martes, a las 11.30 en el mismo autódromo, será la presentación de la carrera.