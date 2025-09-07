La Capital | Ovación | Ever Franetovich

El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

Gran fiesta del Turismo Nacional en el Hermanos Gálvez de Buenos Aires y brillante Ever Franetovich. La próxima, en el Fangio de Rosario

7 de septiembre 2025 · 19:02hs
El piloto de Venado Tuerto Ever Franetovich comanda el trencito al entrar a la recta principal. Hizo un gran podio en la Clase 3. El Turismo Nacional cumplió una gran espectáculo en el Gálvez porteño y en octubre llegará a Rosario.

APAT

El piloto de Venado Tuerto Ever Franetovich comanda el trencito al entrar a la recta principal. Hizo un gran podio en la Clase 3. El Turismo Nacional cumplió una gran espectáculo en el Gálvez porteño y en octubre llegará a Rosario.

El Turismo Nacional cumplió una gran fecha en el Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires, para la 7ª fecha de su campeonato. Y en la final principal que ganó Rodrigo Lugón, el venadense Ever Franetovich fue el mejor representante de Santa Fe con un brillante tercer puesto logrado en malas condiciones. Ahora, Rosario.

El TN hizo una gran movida con la denominada carrera de los 200 pilotos, donde hubo finales de las dos Clases con pilotos titulares e nvitados, completando el programa con la Fórmula Nacional y el Turismo Carretera 2000.

Además, como la entrada solo constaba de entregar un alimento no perecedero que fueron donadas a entidades de bien público, la concurrencia estuvo acorde. Y el espectáculo en la pista también.

Zonales sin protagonismo en la C2

La final de la Clase 2, ganada por Gonzalo Antolín, no tuvo el protagonismo de los pilotos de la región. El mejor fue el rafaelino Juan Ignacio Canela en el 12º lugar y el rosarino Santino Balerini (el mejor zonal en el campeonato en el 10º lugar) quedó 17º, delante del casildense Alejo Borgiani (18º), el santafesino Miguel Ciaurro (20º), el de Armstrong Joaquín Ricciotti (23º) y el santafesino Bruno Pace (25º). Abadonó el totorense Ramiro Cano.

La final de invitados de la Clase 3 fue ganada por Antonino García con el auto de Facundo Marques, mientras que el parejense Facundo Ardusso con el del Patito Yannantuoni resultó 8º.

>>Leer más:Franco Colapinto finalizó 17º en Monza

El plato fuerte de la C3 en el Gálvez

Y el plato fuerte fue la final de la Clase 3 con los titulares, donde se dieron con todo. Como en el toque de Jerónimo Teti y Marques cuando peleaban la punta al inicio, que los dejó fuera de acción. O el de Matías Muñoz Marchesi sobre Jorge Barrio que lo sacó de carrera y le provocó la exclusión.

Adelante la lucha fue intensa y resuelta por Lugón de manera magnífica, viniendo de atrás, como Lucas Vicino que lo escoltó. Detrás de ellos, Franetovich venía para más pero tuvo graves problemas con la goma trasera derecha en las últimas vueltas, pese a lo cual mantuvo estoicamente la posición.  Yannantuoni fue 5º, el baigorriense Leo Larrauri brillante 10º partiendo de atrás y el rosense Lucas Tedeschi 16º. Abandonó el parejense Leo Carducci.

Ahora el TN llegará a Rosario para su octava fecha, del 10 al 12 de octubre en el Fangio. El martes, a las 11.30 en el mismo autódromo, será la presentación de la carrera.

Noticias relacionadas
Carlos Alcaraz sonríe tras conquistas el US Open de tenis. Ganó la final en cuatro sets. 

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

Mateo Silvetti fue el futbolista transferido que le dio mayores ingresos a la tesorería de Newells.

Newell's vendió por más de 9 millones de dólares en el último mercado de pases

Los futbolistas de Central festejan eufóricos tras el triunfo en el clásico. El Canalla vuelve al Gigante.

Un escudo protector que Central todavía mantiene para el gran choque ante Boca en el Gigante

Brillante atajada del arquero de Atlas ante uno de los numerosos intentos de Argentino en el Olaeta.

Argentino impuso su fútbol y cerró la fase regular en el Olaeta

Ver comentarios

Las más leídas

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

Lo último

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

La lotería de EEUU tuvo dos ganadores, que se reparten 1.800 millones de dólares

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

La Policía de Londres arrestó a 900 manifestantes de un grupo de apoyo a Palestina

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newells

Fiesta Conmebol Evolución de Asunción: otro triunfo del sub-13 de Newell's

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Dos hombres aceptaron en juicio abreviado penas de cinco años por un atraco perpetrado en febrero de 2024 cerca de Santo Tomé
Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional
Política

Cerraron los comicios en provincia de Buenos Aires y hay expectativa nacional

Estacionar en lugares prohibidos es la infracción más cometida por rosarinos

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Estacionar en lugares prohibidos es la infracción más cometida por rosarinos

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires
Economía

A cuánto cotiza el dólar cripto en medio de las elecciones en Buenos Aires

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez
Zoom

Lali Espósito se acordó de Karina Milei en su concierto en Vélez

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Por Gonzalo Santamaría y Mila Kobryn
La Ciudad

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Los cambios que llegarán cuando Rosario tenga su propia Carta Orgánica

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción 3%

Vandalizaron el padrón donde vota Karina Milei con la inscripción "3%"

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Ovación
Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem
Ovación

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Central Córdoba va por una victoria ante Leandro N. Alem

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

Tenis: Carlos Alcaraz, campeón del US Open y nuevo número uno del mundo

El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

El venadense Ever Franetovich, lo mejor del Turismo Nacional en el Gálvez antes de llegar a Rosario

Policiales
Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres
POLICIALES

Piedras en la autopista Rosario-Santa Fe y asaltos a familias: condenaron a dos hombres

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Subasta en Santa Fe: nuevo remate de autos, inmuebles y joyas incautadas al delito

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

La Ciudad
Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales
La Ciudad

Desregularon los quioscos de diarios y hay alerta en los trabajadores postales

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

Llega el eclipse: a qué hora es y cómo ver la Luna de Sangre desde Argentina

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El tradicional Centro Comercial Calle San Luis renueva sus autoridades

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

El boom del consumo de huevos en Rosario: ya no tienen mala fama

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Por Gonzalo Santamaría
Información General

Todas las escuelas primarias de Santa Fe ofrecerán idiomas desde 2026

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular
La Región

Internaron al intendente de Roldán Daniel Escalante por un episodio cardiovascular

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson
La Ciudad

Un amparo en Rosario obliga al Iapos a cubrir la cirugía de una mujer con Parkinson

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte
Policiales

Casilda: secuestran droga provista por el Cartel del Patrón del Norte

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer
Información general

Errores en miles de pasaportes argentinos: cómo reconocerlos y qué hacer

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo
politica

Milei y Kicillof pondrán mucho en juego en las elecciones de este domingo

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital
La Región

Parto en la ruta: con la ayuda de una policía, una mujer dio a luz camino al hospital

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe
Política

Reforma constitucional: declaran obligatorias las escuelas primarias y secundarias en Santa Fe

Con lágrimas en los ojos: la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli
La Ciudad

"Con lágrimas en los ojos": la despedida de los fiscales del MPA a Gisela Paolicelli

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas
Policiales

Violencia de género: golpeó a su pareja y fue detenido con más de cien de balas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Por Miguel Pisano
Crónicas marcianas

Un cronista a la caza de fantasmas, extraterrestres y demonios

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Todas las obras para los Juegos Odesur en Rosario ya están en marcha

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son
Información general

Avanza un proyecto para regular la tenencia de perros peligrosos: qué razas son

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar
El Mundo

Maduro convocó al diálogo con Trump en un clima de máxima tensión militar

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR
La Ciudad

Con eje en la innovación pedagógica, llega el congreso de educación de la UGR

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Por Thamina Habichayn
Política

Santa Fe dejó de tener una religión oficial y le dio rango constitucional a Ficha Limpia

Piden la vuelta de los serenos de buques: Puede proliferar el narcotráfico
La Región

Piden la vuelta de los serenos de buques: "Puede proliferar el narcotráfico"

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich
La Ciudad

El intendente Pablo Javkin se casó este viernes en el pasaje Luetich

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta
Policiales

Se entregó un sospechoso de organizar el autoatentado contra Norma Acosta

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional
Politica

La Justicia rechazó el amparo de La Libertad Avanza contra la reforma constitucional