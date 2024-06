En Newell's ya suenan varios nombres para suceder al despedido Mauricio Larriera

Ramón Díaz, Alfredo Berti y Sebastián Beccacece son algunos de los entrenadores que aparecen en la lista de la dirigencia rojinegra, aunque no serían los únicos

El Pelado se encuentra sin club ya que hace pocos días se desvinculó de Vasco da Gama, donde había renovado su contrato por dos años y los malos resultados lo empujaron hacia una pronta salida. Al ex entrenador de River no le cayó en gracia la desvinculación y se mostró muy molesto porque consideró que se merecía más respeto y no ser despedidos mediante Twitter.