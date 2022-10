En Central, Malcorra y el Colo Rodríguez sacan una luz de ventaja

Son los reemplazantes naturales de los suspendidos Blanco e Infantino, pero podrían no ser los únicos cambios que realice Tevez para visitar a Atlético Tucumán

Para variar, Carlos Tevez realizará cambios. Esta vez el entrenador debe pensar el equipo que el jueves visitará a Atlético Tucumán (a las 21.30 y con arbitraje de Silvio Trucco) sin Lautaro Blanco ni Gino Infantino, quienes deben cumplir una fecha de suspensión por acumulación de amarillas. De esta forma, el Apache cumplirá una fecha más sin poder repetir los once. Nunca lo hizo desde que tomó las riendas del equipo. El DT tiene el entrenamiento de este miércoles y seguramente habrá algún movimiento el mismo día del partido, pero las alternativas no son tantas. Para el lateral izquierdo el principal candidato es Fernando Rodríguez, mientras que en el medio quien corre con ventaja es Ignacio Malcorra, si es que el ex Lanús se recupera plenamente de la molestia que lo dejó afuera del choque contra Defensa y Justicia.