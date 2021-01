¿Qué tan importante es Vecchio en cancha? De los 900 minutos que tuvo Central en competencia, incluyendo los seis de la primera fase y los cuatro de la Complementación, el capitán sólo se perdió un minuto porque sólo salió en el final del segundo choque ante Godoy Cruz, en Mendoza, dejándole su lugar a Marinelli. Y si eso no es suficiente, vale mencionar que ya lleva 5 goles en 10 partidos, número que alcanzó en las inferiores recién en 40 encuentros (entre 9ª en 2002 y 8ª en 2003).

En un Central sin Vecchio, no es descabellado imaginar un cambio de esquema, volviendo a un 4-4-2 más compacto. Sin Rinaudo suspendido, con Villagra al límite de amonestaciones, con Damián Martínez y Facundo Almada con molestias musculares, además de Bottinelli y Martínez Dupuy con Covid, y Bonansea con síntomas. Por eso el rompecabezas deberá ajustarse minuciosamente para no arriesgar más de la cuenta, pero sí para que se esté a la altura de las exigencias. Porque en la vereda contraria estará un Lanús que tendrá el chip instalado para las semifinales de la Sudamericana ante Vélez (juegan el miércoles 13), pero que no deja de tener un plantel amenazante.

Y los nombres que pican en punta de consideración son los de Diego Novaretti, Joan Mazzaco, Mateo Tanlongo, Diego Zabala, Francesco Lo Celso y Gino Infantino. Y arriba podría hacer su aparición alguien que viene pidiendo pista: Ignacio Russo. El juvenil atacante de 20 años tiene las características que por momentos le faltan a este Central, que son las de un referente nato de área que concrete oportunidades en la zona más trascendental de la cancha. Y ahora podría tener su chance para que Gamba recupere energías. En el horizonte asoman partidos importantes.

Unión ganó y da pelea

Unión le ganó 3 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata y escaló hasta la segunda posición de la zona. Los goles del tatengue llegaron a través de Luna Diale, Cañete y Juan Manuel García; en tanto que transitoriamente había igualado Grahl para el tiburón. Con el triunfo, el equipo santafesino superó por diferencia de gol a Defensa y Justicia y quedó a tres puntos del único líder, Central. Unión buscará el milagro de la clasificación en la última fecha ante Patronato.