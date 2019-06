"Ema quedó impresionado con el Gigante"

Emanuel es un personaje. Me fue a ver un partido en el Gigante, en el que le ganamos 1 a 0 a Boca. Después de ahí nos fuimos a comer algo y lo que me dijo fue que se había quedado impresionado por el ambiente que se vive en la cancha de Central. Para mí Emanuel no es un compañero de esos que te suele dar el fútbol, es más que eso, es prácticamente un hermano y él lo sabe. En estos días estuvimos hablando y le aconsejé por el tema del departamento, pero en la zona que me a mí más me gusta estaba todo ocupado. Seguramente buscará por otro lado, ja. Como jugador es extraordinario. Es un defensor muy aguerrido, que deja todo en cada partido y no tengo dudas de que le va a rendir mucho a Central.

Mauricio Martínez (*) Ex jugador de Central y actualmente en Racing