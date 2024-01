Elena Cerrudo: "Quiero tratar de ser la mejor"

Superadas las fiestas de fin de año, Elena, campeona argentina en single menor femenino, vuelve al ruedo. En época de clases, su despertador suena a las 6 am y no admite modorras porque la secundaria Belgrano espera. Cuando llega, pasado el mediodía, almuerza y le queda un ratito para hacer los deberes o bien para dedicárselo a ella. Y si es solamente un ratito es porque a las 16 empieza el entrenamiento que, de acuerdo al día, puede terminar alrededor de las 19. Así es todos los días, menos los domingos, a menos de que haya una competencia y también entrene.

¿Qué balance hacés de la temporada 2023?

La idea es siempre hacer podio, meter todo en cada carrera y tratar de sacar la medalla. En general siempre compito en single en mi categoría, pero siendo cadete empecé a correr en menores, ya que según Gustavo (Pacheco, su entrenador) no me servía hacerlo en cadetes, porque no tenía exigencia y no me terminaba sirviendo para mejorar. Este es mi último año en la categoría, ya que, este año paso a junior, donde ya corrí algunas regatas.

¿Y te sentís cómoda en esa categoría?

Sí, aparte cuando voy a concentrar lo hago con los juniors. Pero de la gente que yo conocí en esa categoría, la mayoría pasa a sub-23 y no los tengo más como contrincantes.

¿Cumpliste con los objetivos que te propusiste en 2023?

Uno de los objetivo para esa temporada estaba puesto en el Sudamericano de Chile, poner todo para tratar de que el bote de conjunto funcione de la mejor manera posible. Y en el single, era no quedar última. De por sí es complicado correr single en un Sudamericano y yo encima tenía un año o dos menos que todas las que estaban participando. Por eso quedarme con el quinto lugar para mí fue un logro importante. Lo que pasó con el ocho, creo que quizás nos faltó entrenar un poco más. Es un bote complicado, pero el más complicado técnicamente es el dos sin, que sí requiere mucha más práctica y nosotros no tuvimos mucho tiempo para hacerlo. Otro de los objetivos estaba en el Campeonato Argentino: ganar el single a toda costa y hacer podio en el doble. Iba a correr con el doble menor, pero hubo un problema con mi compañera y no lo pude correr. Corrí con el sub-23 y el junior e hicimos podio.

¿Cuáles son los que vienen?

Lo de hacer podios a mí me sirve porque yo quiero aplicar para irme afuera. Busco una beca deportiva para ir a estudiar a una universidad en Estados Unidos y por eso todos esos logros me sirven para que me terminen dando la beca. Es como que engrosan el currículum a la hora de tener la beca.

¿Cuál es tu sueño?

Ganar en las Olimpíadas. Quiero ir a un Juego Olímpico y llegar lo más arriba que pueda. De todo lo que pueda hacer, quiero aprovechar todo. Quiero tratar de ser la mejor.

¿Te pusiste algún plazo?

Por cómo voy, si sigo entrenando así, creo que para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028 puedo llegar. Y si no puede ser, buscaré ir al siguiente o al siguiente? Voy a buscarlo hasta poder lograrlo.

Elena2.jpeg

Números que la avalan

En el currículum de Elena, los números hablan por sí solos. La atleta celeste y oro le bajó el telón al 2023 con los siguientes resultados:

21 de marzo. Regata Oficial Villa Constitución: 1º puesto en single menor femenino y 2º puesto en cuádruple junior femenino junto a Nuva Aiccardi, Guadalupe Bolig y Clara González.

26 de mayo. Regata Oficial Villa Carlos Paz: 2º puesto en single en junior femenino; 3º puesto en el cuádruple junior femenino junto a Nuva Aiccardi, Guadalupe Bolig y Clara González y 1º puesto en el doble menor femenino, junto a Malvina Arana.

26 de mayo. Regata Velocidad Villa Carlos Paz: 1º puesto en single sub-23 femenino; 1º puesto en el cuádruple SF con Nuva Aiccardi, Guadalupe Bolig y Juliana Gallina y 1º puesto en el cuádruple junior femenino junto a Nuva Aiccardi, Guadalupe Bolig y Clara González.

16 de junio. Regata especial y velocidad en Villa Constitución: 1º puesto en single menor femenino; 1º puesto en single junior femenino; 1º puesto en single senior femenino y 1º puesto en el cuádruple junior femenino junto a Nuva Aiccardi, Guadalupe Bolig y Clara González.

9 de julio. Regata Oficial Villa Constitución: 1º puesto en single menor femenino y 1º puesto en doble menor femenino junto a Malvina Arana.

9 de septiembre. Regata Oficial de Mar del Plata: 1º puesto single menor femenino y 2º puesto en doble menor femenino junto a Malvina Arana.

25 de septiembre. Regata 130 años CRIT, en Tigre: 1º puesto en single menor femenino; 1º puesto en single senior femenino y 2º puesto en doble menor femenino junto a Malvina Arana.

13 de noviembre. Campeonato Argentino de Remo en Tigre: 1º puesto en single menor femenino; 3º puesto en doble junior femenino junto a Guadalupe Bolig y 3º puesto en doble sub-23 femenino junto a Guadalupe Bolig.