Vóley: Santa Fe dejó su huella en el Nacional Sub 16 con fuerte presencia rosarina

Los seleccionados Sub 16 de vóley de Santa Fe pisaron fuerte: se consagró campeón en la rama femenina y subcampeón en la masculina

12 de agosto 2025 · 16:56hs
El equipo femenino Sub 16 de Santa Fe se consagró campeón

El equipo femenino Sub 16 de Santa Fe se consagró campeón, tal como lo había hecho el año pasado.

Entre el 5 y 9 de agosto pasado, Tucumán recibió en Campeonato Nacional Sub 16 de vóley en ambas ramas organizado por la Federación del Voleibol Argentino junto a la Federación local. En dicho torneo, Santa Fe se consagró campeón femenino y subcampeón masculina, hubo una fuerte presencia rosarina.

Del torneo participaron un total de 43 seleccionados provinciales, 22 masculinos y 21 femeninos. Solo estuvieron ausentes en esta categoría San Luis y Tierra del Fuego.

Bi campeonas en Tucumán

En el caso de las chicas, finalizaron primeras en su zona con victorias 3-0 contra Río Negro, 3-0 ante Jujuy, 3-0 frente a San Juan y 3-1 ante la Bonaerense en el duelo por el primer lugar de la zona. Luego, en playoffs, no perdió ningún set. Derrotó en cuartos de final a Mendoza en sets corridos y luego logró ese mismo resultado ante Bonaerense en semi y contra Córdoba en la gran final. De esta manera, Santa Fe repitió el título en esta categoría Sub 16 que había logrado en 2024, cuando esta competencia se realizó en nuestra provincia.

IMG_5826
El equipo masculino Sub 16 de Santa Fe llegó a al final pero no pudo con Metropolitana.

El equipo masculino Sub 16 de Santa Fe llegó a al final pero no pudo con Metropolitana.

Por su parte, el equipo Santa Fe masculino arrancó el torneo con victorias por 3 a 0 contra Santa Cruz, Salta, Formosa y Chaco. No obstante, en el último duelo de la zona, perdió en sets corridos contra Bonaerense y clasificó a cuartos como escolta de su grupo.

En el comienzo de los playoffs, tuvo su revancha frente a Buenos Aires con triunfo 3-1 para meterse entre los cuatro mejores. En semifinales jugó un gran partido contra Tucumán, ganó 3-0 y así avanzó a la final. En la definición, Metropolitana fue superior y se quedó con el título ante los santafesinos en sets corridos.

Rosarinos en Santa Fe

Los representantes rosarinos fueron Joaquín Burkett, Máximo Mendoza, Francisco Sonori, Zac Osatinsky y Nicanor Palavecino, todos de Sonder; y Mateo Ancilleta, de Normal 3. Michele Verasio, fue asistente.

Por el lado de las damas, participaron las jugadoras Martina Ghia López, de Sonder; y Juliana Gigena, del club Libertad. Además Lucía Muller estuvo a cargo de las estadísticas mientras que Marcelo Pazos fue Jefe de Delegación.

