El representante de Franco Colapinto sigue alentando la ilusión de continuidad en la Fórmula 1

Versiones, muchas. De todo tipo. Que sí, que no, que a lo mejor, que en 2025, que en 2026. Todo gira en torno a Franco Colapinto y su continuidad en la Fórmula 1 . Y desde dos lugares alientan la ilusión de buenas noticias. De parte de uno de los representantes, Jamie-Campbell Walter , y de la escudería Red Bull.

¿Y qué dijo? “¡Muchas gracias por todos los deseos de cumpleaños! Los aprecio mucho. Aparte de eso, tengo muchos mensajes preguntando por Franco y el 2025. Por favor, sean pacientes, estamos trabajando duro detrás de escena pero no podemos comentar nada en este momento”.

El mensaje tiene dos interpretaciones claras. Al pedir paciencia y decir que están trabajando duro por Colapinto, se entiende que las negociaciones están abiertas para que corra en la Fórmula 1 en 2025. Y que obviamente todo se maneja en el más absoluto hermetismo, como suele ocurrir en estos casos.

El otro mensaje concreto lo dio la escudería Red Bull en boca de su asesor principal, el expiloto de F-1 Helmut Marko. “Habrá algunos cambios en el equipo. Anunciaremos noticias sobre cómo será la pareja de pilotos el próximo año en los próximos días", dijo.

Lo que dijo la escudería Red Bull

Y agregó: "Se especula mucho y se mencionan importes de posibles gastos de transferencia, lo cual es una completa tontería”, dijo este lunes en una entrevista con el medio Speedweek.

Marko no dijo nada sobre si usarán a algún piloto de la Academia de Red Bull, como Isack Hadjar y tampoco confirmó a Liam Lawson, mientras que cuando se refirió a los posibles gastos de transferencia sería en relación a pagarle a Checo Pérez la indemnización por cesarlo en sus funciones.

Lo cierto es que Pérez sí estuvo incluido en la lista que dio la F-1 y no Lawson. Y entre la salida o no del mexicano y la confirmación o no del neocelandés, está la chance de Colapinto de sumarse.

La alternativa para Franco Colapinto

Se sigue mencionando a Alpine como alternativa, pero en este caso difícilmente se baje a Jack Doohan para que suba Colapinto, al menos para las primeras cuatro carreras, ya que el australiano habría firmado un contrato de performance por cinco GP y ya cumplió uno. Por cierto con escaso suceso en Abu Dhabi.

Colapinto está en Argentina y espera cerrar el año con la mejor noticia, la de su continuidad en F-1. Se esperan novedades de eventos en los que participaría además. Todo es una gran expectativa.