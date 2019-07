El Regional del Litoral tendrá un campeón de Fisherton

Jockey Club y Old Resian cantaron victoria y animarán el próximo domingo 21 la final del Regional del Litoral, donde estará en juego la Copa 20º Aniversario del TRL. El verdiblanco se impuso a Duendes por 31-28, mientras que el tricolor dejó en el camino a Gimnasia y Esgrima al vencerlo por 21-17.

En el primer partido, Duendes y Jockey jugaron un clásico durísimo, que mantuvo a la gente en vilo hasta el final.

El ganador nunca se salió de su libreto. Cerró el juego al punto tal que solamente una vez abrió la pelota en todo el juego. Mezquino por momentos, pero efectivo, Jockey aprovechó muy bien los errores de Duendes para facturar. Es que sin pelota el verdinegro no jugó cómodo y para colmo se mostró muy impreciso, cometiendo errores no forzados que le impedían prosperar. Pero si hubo un punto clave en el partido fueron los penales que cometió Duendes y que bien supo aprovechar el verdiblanco..

Duendes tuvo chispazos y con ellos le alcanzó para demostrar su poder ofensivo, e incluso de puso a tiro para dar vuelta la historia pero no pudo. Jockey supo cuidar una mínima ventaja a su favor y durmió el juego hasta que el tiempo se consumiera. Recién ahí, con el pitazo final pudo dar rienda suelta a su alegría.

En la segunda semifinal Old Resian demostró que “no hay dos sin tres”. Con mucha actitud desde el arranque mismo del partido, el tricolor se adueñó del protagonismo y conquistó su tercer triunfo del año ante un Gimnasia que no jugó como en sus mejores tardes, no estuvo fino y cometió varios errores, sobre todo en la toma de decisiones.

Si bien Old Resian sacó una buena diferencia en el primer tiempo (16-3), GER se puso a tiro con el try de Guraya que le dio cierta esperanza. Le duró poco ya que Old Resian se encargó de dinamitar cualquier ilusión con un pasamanos fantástico que terminó en un desborde por la izquierda con Pérez sentenciando el pleito, ya que el try de Horcada en el final, sólo sirvió para decorar el marcador de un partido que hacía rato ya tenía dueño.