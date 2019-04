El Polaco Fydriszewski acordó la probation

El delantero de Newell's Francisco Fydriszewski ya conoce la sanción que deberá cumplir por el incidente vial que protagonizó el 22 de marzo pasado en Granadero Baigorria. En la audiencia que se realizó ayer en el Centro de Justicia Penal de Rosario, bajo la órbita del juez Andrés Pafundi y el fiscal Marcelo Vitola, se estableció que el futbolista deberá realizar tareas comunitarias, donar una suma de dinero para un club de barrio, costear en una escuela carenciada el servicio de copa de leche y además asistir a un curso de educación vial. Hay que recordar que además Newell's lo sancionó con un mes sin goce de sueldo y tampoco puede jugar por ese lapso en partidos oficiales.

Esas son algunas de las reglas que le impusieron al delantero leproso al rubricarse ayer por la mañana el acuerdo judicial con que se cerró el episodio en que fue acusado del delito de conducción peligrosa y luego dio positivo en el control de alcoholemia. Por esta contravención fue demorado en la seccional policial. Además se le quitó la licencia de conducir desde el día del hecho y no la recuperará por 20 días más.

Entre las restricciones impuestas a Fydriszewski se destacan las siguientes sanciones por el lapso de un año. Deberá fijar residencia. Realizar tareas comunitarias de dos horas de frecuencia semanal en el Club Defensores de Santa Catalina, de la localidad de Capitán Bermúdez. Las mismas constan de charlas sobre fútbol a cuerpos técnicos y divisiones juveniles. Abstenerse de abuso de bebidas alcohólicas y/o de consumir estupefacientes. Efectuar un curso de educación vial. Y se lo inhabilita para conducir vehículos por el término de 20 días desde hoy (ayer).

"Lo más importante es que donará 40 pelotas de fútbol y elementos de entrenamiento equivalente a la suma de 60 mil pesos al club Defensores de Santa Catalina de Capitán Bermúdez y deberá donar la copa de leche a una escuela o institución carenciada de la localidad por un año", le explicó ayer a Ovación Giovana Arduino, abogada defensora del jugador leproso.

Así fueron los términos de la probation que ayer suscribieron las partes y que deberá cumplir el Polaco por el término de un año. En cuanto a lo futbolístico, el jugador aún no está disponible para ser considerado por el DT rojinegro Héctor Bidoglio.

Sobre todo lo ocurrido, el propio delantero, el pasado 6 de abril, le confió a Ovación: "Obviamente pasé semanas muy difíciles. La estoy pasando muy mal y asumo el error. Entiendo que el club me haya sancionado. Estoy dolido y arrepentido por lo que hice. Me equivoqué, pero de esto también se aprende. Hay que hacerle frente a todo esto, con la frente en alto. Tengo a mi nena, por quien seguir luchando día a día. Me levanto todos los días para ir a entrenar pensando en ella. Me dolió muchísimo, pero me tengo que hacer cargo".

Ahora, ya con la pena impuesta, el Polaco deberá dedicarse de lleno a la actividad futbolística y tratar de volver a codearse con su fuerte: el gol.