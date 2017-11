"El pibe Castro no se va", sentenció el presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez, para salir al cruce de un tema que detonó en Bella Vista y tomó un amplio estado público. Y, en gran parte, porque era Boca el que estaba en el medio. La cuestión es que el juvenil se había ido (¿o se fue?) y, quizás, si no se armaba el revuelo todo podía quedar como un hecho más como tantos otros que se producen entre los clubes. Lo concreto es que el jugador había partido. De hecho, Newell's inició las negociaciones a comienzos de octubre y a mediados del mismo mes la dirigencia envió una contrapropuesta con el dinero solicitado y que publicó Ovación en la edición del viernes. Todo quedó en foja cero, porque el costo político iba a ser alto.

Ante la ola de cuestionamientos las tratativas que habían iniciado los clubes el mes pasado fueron frenadas de manera tajante y fue el propio Bermúdez el que tuvo que salir a la escena mediática para notificar el cambio de idea. La presión externa sin dudas que también incidió y ahora los directivos xeneizes también quedaron en el medio del mar de disputas. A tal punto que algunas fuentes boquenses consultadas por este diario confesaron que "Boca no haría nada porque no quiere tener conflictos con otras instituciones". Una medida adoptada por la enorme repercusión que tuvo el caso y hasta donde se elaboraron informes del jugador, a tal punto que muchos lo compararon con Juan Román Riquelme. Una exageración _tal vez_ para un proyecto interesante, pero que habrá que ver no sólo si llega a pisar primera sino que pueda trascender y triunfar.

En Newell's decidieron dar marcha atrás con la cesión de Castro, aunque existe la posibilidad que emigre recurriendo a la patria potestad. Algo que la familia estaría dispuesto a hacer para que el pibe se ponga la camiseta azul y oro. El tema es que los directivos de Boca no quieren conflictos con los rojinegros y desistirían de llevarse al volante, de 17 años.

Castro llegó al Parque procedente de 9 de Julio de Rafaela. En el convenio entre las entidades Newell's se quedó con el ochenta por ciento y los rafaelinos con el veinte restante. Pero hace casi dos meses los xeneizes lo estaban siguiendo y esto quedó ratificado con la nota que envió la dirigencia leprosa con fecha del 17 de octubre, firmada por el secretario José Menchón, donde le contestan a los xeneizes una misiva del 5 de octubre. Lo que indica que esto dejó en claro que hubo charlas desde hace largas semanas y no todo surgió de un día para otro.

"El pibe Castro no se va", disparó Bermúdez para ponerle freno a una negociación que despertó una andanada de críticas y que activó intereses por otros juveniles, como el caso de Luciano Cingolani con Manchester United (los clubes están negociando) entre otros nombres. La bomba que parecía explotar en las manos de los directivos leprosos fue desactivada antes que detonara. Al menos en palabras. Ahora la pelota la tiene el pibe.

El fallo lo daría en la semana

La resolución sobre la posible quita de puntos o no sigue en manos del tribunal de disciplina, que mañana o el martes daría a conocer la determinación adoptada. Las voces que circulan por los pasillos de la AFA son pesimistas, aunque la CD de Ñuls siempre se mostró optimista en que finalmente no sufrirá la quita de unidades al final del campeonato. Incluso, en los últimos días hasta se habló de una sanción "en suspenso", una figura que no existe. Los integrantes del tribunal se tomaron mucho tiempo para analizar y fueron dilatando el fallo esperando el momento indicado.

Diversos temas en espera de resolución

En Newell's hay distintos temas que estuvieron en danza y que aún las resoluciones están en espera. Una de ellas es la frustrada asamblea que terminó en un caos y que Inspección General de Personas Jurídicas la declaró nula. Aún no hay fallo sobre cuándo debería realizarse nuevamente. Tampoco hay un dictamen sobre la intervención de la tesorería que dictaminó el juez Fabián Bellizia y que fue apelada por la dirigencia. Dentro de todo este contexto hasta se rumoreó sobre una intervención de la entidad, algo que fue desmentido por las fuentes tribunalicias consultadas. ¿Le convendría al magistrado tomar el mando y quedar como única persona visible de una entidad en crisis? La respuesta es simple: no.

Por otro lado, los empleados ayer realizaron una asamblea por el atraso salarial y "el incumplimiento a la promesa de pago porque sólo recibimos 2.000 pesos", dijo un delegado. No hubo ninguna determinación sobre medida de fuerza y mañana realizaran una nueva reunión para decidir los pasos a dar en los próximos días "si no aparece el dinero".