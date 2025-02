El Peque Schwartzman, foco de atracción en el YPF Rosario Challenger en el Jockey Club

“En lo deportivo no son muchas; hace cinco meses que no compito y mi idea es prepararme y hacer lo mejor posible en cancha para que tanto la gente que venga (y yo mismo) podamos pasarla bien. Ganar o perder partidos hoy por hoy no es parte de un objetivo, ni acá en Rosario ni tampoco lo será en Buenos Aires. Busco ser competitivo solamente para dar un lindo espectáculo en los que van a ser los últimos dos torneos de mi carrera", expresó en el Jockey.

"El objetivo que siempre perseguí fue el de ganar partidos y sumar puntos, pero ahora si gano más o menos partidos no me modifica en nada, porque en dos semanas me jubilo del deporte. Quiero disfrutar del rato que esté en cancha”, valoró el diestro de 32 años, de sobresaliente carrera al consagrarse en los ATP de Estambul 2016, Río de Janeiro 2018, Los Cabos 2019 y en el Argentina Open 2021.

Es parte de la generación de tenistas argentinos top 100 nacidos a principios de 1990, junto con Federico Delbonis , Guido Pella , Juan Ignacio Londero, el rosarino Federico Coria y el torbellino de Armstrong Facundo Bagnis.

Peque es su apodo, pero él se encargó muchas veces de hacer gigante su figura, por ejemplo, ante jugadores Top 10. Entre sus triunfos más resonantes están las victorias ante Rafael Nadal en el Masters de Roma 2020; Dominic Thiem , en el Masters de Canadá 2017 , en el Argentina Open 2019 y en Roland Garros 2020 , y Alexander Zverev ,en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos 2019, entre otros.

Leer más: El Jockey Club, de gala para el tenis

Se enfoca en el juego

Esos triunfos ya son parte de su historia, y él prefiere enfocarse en lo que todavía le toca jugar a hablar de su despedida, aunque el tema resulta ineludible ya que el Argentina Open 2025 pondrá fin a una extensa carrera de 16 años en el Tour, durante la cual fue top ten, ganó cuatro títulos y representó al equipo argentino en la Copa Davis, entre otros logros. Así cumplirá con lo que escribió el 5 de mayo de 2024 en su cuenta de Instagram.

Al hablar de su retiro, no dio vueltas y contó: “Creo que los primeros meses no debe afectar tanto. Todavía no me doy cuenta; porque con otro ritmo sigo estando acá. Quedan un par de semanas hasta que caiga que ya no va a ser igual en ese día a día. Soy bastante sentimental y generalmente no me pongo nervioso en los días previos, pero creo que lo voy a sentir unos minutos antes de empezar con la acción”, señaló sin tapujos.

Elogios para el Jockey Club

Schwartzman no ahorró elogios a la hora de referirse al Jockey Club Rosario, sede del Challenger más importante que se disputa en la Argentina y que entrega 125 puntos al campeón: “Rosario, como sede, es un lindo lugar, y el club es espectacular. En los torneos que me tocó venir a Rosario o los que vi por televisión, siempre hay un clima muy lindo. Para esta época, en este mismo escenario, hace un año se jugó la Copa Davis y estuvo espectacular. A mí, como porteño, me queda a un ratito en auto por lo que si hacen muchos espectáculos deportivos acá, bienvenidos sean. Es bueno tener torneos a todo lo largo y ancho del país y que no sólo se remitan a lo que es Buenos Aires. Creo que es muy sano para todos”.

A La hora de salir a la cancha se le acerca pero al poner un punto final en su carrera, Diego confesó que logró abstraerse de la presión del tenis competitivo y destacó que disfruta más del momento. “Mañana (por este martes) la idea es disfrutar. Ojalá que pueda hacerlo lo mejor posible para que tanto la gente como yo pueda pasar un buen rato y ver buen tenis”, deseó el tenista antes de quemar sus últimos cartuchos.

Leer más: Rosario, la capital del tenis

Lo cierto es que, vaya como le vaya en el YPF Rosario Challenger, en la Cuna de la Bandera el Peque comenzará a despedirse y recibirá los últimos aplausos. Serán de los últimos mimos para un verdadero ganador que escribió con trazos bien gruesos su historia en el tenis argentino, un gigante en envase pequeño.

Hora de salir a la cancha

Con el sorteo consumado, en Jockey Club se vivirá un martes de súper acción donde uno de los partidos que genera más expectativa es, precisamente, el que sostendrán Diego Schwartzman y Camilo Ugo Carabelli en el último turno del estadio.

En el segundo turno del estadio jugarán Federico Coria y el austríaco Joel Schwaerzler, jugador proveniente de la clasificación.

Este martes también saltará a la cancha Sebastián Báez, quien recibió una invitación para este Challenger rosarino. Báez (31° y primer preclasificado) quien, como lo hizo el domingo, el lunes entrenó en una de las canchas auxiliares del club de Fisherton buscando la puesta a punto para su debut, enfrentará al norteamericano Rodrigo Nava, surgido de la clasificación.

El bonaerense buscará regresar al triunfo; su última victoria fue en el debut del US Open ante Luciano Darderi (en septiembre de 2024) y acumula ocho derrotas consecutivas. En esta gira, Báez defiende los títulos conseguidos el año pasado en los ATP 500 de Río y el ATP 250 de Santiago y de no conseguir una buena cantidad de puntos, podría caer al puesto 65.

En otros encuentros previstos que tendrán protagonistas argentinos, jugarán Juan Pablo Ficovich ante Román Burruchaga, Marco Trungelliti ante el bosnio Damir Dzumhur y Facundo Mena ante el brasileño Gustavo Heide.