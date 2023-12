El pedido de Riquelme en el banderazo de los hinchas: "No podemos dejar que nos intervengan el club"

“Lo único que tenemos que entender es una cosa: el club es de ustedes”, insistió. Y agregó: “No podemos permitir, y se los pido por favor, no nos pueden intervenir el club. Ustedes les prestan la cancha nuestros jugadores, esa es la verdad. Les pido por favor, no podemos dejar de ninguna manera que nos intervengan el club. Eso es lo que quieren. No piensen en otra cosa que eso, no se dejen comer la cabeza en otra cosa que eso, el señor va a intervenir nuestro club, eso no puede pasar”.