El New York Times llegó hasta la casa de Messi

Trasciende las fronteras. Es un ícono mundial. Una de las celebridades más relevantes de la era moderna. Lionel Messi es una fuente inagotable de generar fútbol. También contenidos. Es un influencer en todos los niveles. Eso despertó el interés del New York Times. El medio, uno de los más importantes y prestigiosos del planeta, hizo base en la casa del crack en la antesala de la final del Mundial de Qatar 2022. El periodista estadounidense Jack Nicas estuvo en Rosario y buceó en varios temas “para escribir una historia y que el mundo entienda a Messi a través de la visión rosarina, porque Leo tiene sus raíces en esta ciudad, entre otros aspectos” , narró el enviado especial en diálogo con Ovación Mundial. “ Esto va más allá del deporte. Abarca y nuclea lo cultural . Me siento muy afortunado por haber vivido esta experiencia, hablado cara a cara con muchas personas y ver la felicidad que derramaban cuando mencionan a su chico de barrio”, enfatizó.

¿Por qué el New York Times está interesado en Messi y qué vino a buscar a Rosario?

Creo que el Mundial es la mayor historia en el mundo en estos momentos y no hay personaje más importante que Messi. Al New York Times le importa mucho contar cada uno de los ángulos de esta historia. Y para entender completamente la historia de Leo, uno tiene que ir al lugar donde pertenece, donde tiene sus raíces, donde creció. Y aunque se convirtió en una estrella en Europa, pese a que es profundamente argentino, aprendí que es muy rosarino. Por lo tanto, la intención es que el mundo entienda a Messi a través de la visión rosarina.

messi2.jpg Nicas, con su traductora Maca, dialogó con un guía turístico local y un grupo de chicos frente a la casa donde Messi vivió su niñez.

¿Vinieron a ver cómo es Messí, según los rosarinos?

De alguna forma sí, pero la idea es explorar la relación Messi-Argentina porque es bastante particular. Sobre todo es diferente al vínculo Maradona con Argentina, entonces el New York Times sintió que debía estar en Rosario para comprender en totalidad esa relación entre Leo y su patria. Por eso, no solo entrevistamos a personas que son de la ciudad sino además a un ex entrenador, su antiguo representante, familiares y vecinos. Dialogamos con mucha gente y la resultante es que todos están orgullosos de su chico de barrio.

¿Qué imagen se lleva el diario de Leo?

Creo que es una historia muy positiva. La historia hablará además de un momento difícil que vivió Messi en Santa Fe capital en la Copa América de 2011. En aquel momento se dio un hecho particular y hasta inusual porque fue silbado y criticado por el propio hincha argentino. En cambio, ahora esa visión se invirtió y fluye una relación muy fuerte y arraigada. En todos los lugares que estuvo el New York Times no percibió nada negativo. La gente lo puso incluso en el mismo nivel que Maradona, pese a que cada uno hizo lo suyo en épocas diferentes. La imagen que me llevo es que este es un país que está extremadamente orgulloso de él como hombre y jugador siendo además que es una persona que lleva casi 25 años viviendo en el exterior. Así y todo representa a todos los argentinos y argentinas como si viviese aquí.

¿Qué te sorprendió de Messi tras haber recorrido Rosario?

Lo que me sorprendió fue la importancia que le dieron a la frase ‘qué mirás, bobo’. He visto murales en las calles, remeras, memes y muchas cosas más sobre esa particular frase que lanzó Messi en el Mundial de Qatar tras jugar ante Países Bajos. Al principio noté que era algo gracioso, pero ahora entiendo que eso tiene un significado mucho más profundo para los rosarinos y argentinos. En ese sentido, se percibe a simple vista que los argentinos tienen emociones muy fuertes y la muestran. Entonces, cuando Leo dijo eso, además en un idioma bien rosarino por lo que todos me comentaron, fue un momento particular para Rosario porque es como que todos los rosarinos reconocieron y sintieron orgullo por su chico de barrio, por así graficarlo. Sinceramente no había comprendido la importancia que podía generar esa frase tras el partido, pero la comprendí en su esencia en esta recorrida que hice por la ciudad tras hablar con personas de diversas generaciones y zonas.

messi3.jpg Jack Nicas visitó en primer lugar de la producción para el New York Times la escuela leprosa de Malvinas.

¿Qué repercusión considerás que podría llegar a tener esta historia, no solo en Estados Unidos sino en el mundo?

Si bien no soy de predecir cuán importante podría ser porque eso es algo que hasta que no esté publicada no lo sabremos con precisión, creo que en este caso todo el mundo quiere leer acerca de Messi. Creo que además Leo entendió, como una gran estrella del fútbol que es, que su talento traspasó las barreras del campo de juego. A eso le sumo que todo el mundo comprenda, fuera de Argentina, la historia de su relación con este país, su patria. Espero que mi artículo ayude a mostrar un poco al jugador como persona y entender a esta nación porque, tal vez, no haya un país que tenga una relación tan fuerte con el fútbol como Argentina, y este vínculo con su estrella más grande. Porque esto va más allá del deporte. Abarca y nuclea lo cultural.

Desde lo personal, ¿qué te llevás de este paso por Rosario?

Me siento muy afortunado por haber vivido esta experiencia, haber hablado cara a cara con muchas personas y ver la felicidad que derraman cuando mencionan a Lionel Messi.