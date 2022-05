El Mundial, para los chicos de San Agustín, está muy cerca

Hablando de rugby y para conocer un poco a los representantes se puede decir que dentro de la cancha Santi es el típico kamikaze: todo lo que anda dando vueltas cerca suyo lo tacklea. Nacho es un jugador que, cuando agarra la pelota, es difícil de parar, “es una bestia” como lo definen sus amigos. José, en tanto, es una combinación de los dos. Juega de tercera línea, tacklea y cuando le dan la pelota le gusta ir para adelante. Y después están los dos trenes bala de las puntas, Lucio y Manu, dos wines que cuando agarran la pelota no paran hasta el ingoal.

De cómo se enteraron que iban a ir a Mundial, Nacho reveló que “al principio pensé que me estaban haciendo una joda, pero después cuando me lo dijeron que era posta se me salieron los ojos. Desde que me enteré hasta hoy tengo mucha ansiedad”.

Al ser consulados sobre cómo viene la preparación, Manu tomó la posta y explicó: Estamos entrenando mucho. Unos días nos prestaron la cancha de Gimnasia porque en la nuestra estaban los Juegos. Estamos practicando pase y tackle, algo que es fundamental en un Mundial para que no nos pasen cuando ellos tengan la pelota y para que cuando la tengamos nosotros podamos avanzar pasando la pelota hasta llegar al try”.

Luego profundizó: “El Bocha (Sebastián Bosch) nos hace tacklear y nos enseña como tenemos que atacar, como tenemos que tacklear de la cintura para abajo y cómo nos paramos dentro de la cancha” para luego sentenciar con la frase “estamos bien, tenemos que esperar tranquilos”.

“Vamos a ver otra cultura”, deslizó José y antes de que pueda emitir otra frase Manu acotó “otro mundo. Vamos a parar en un colegio gigante y vamos a conocer otros lugares y otros chicos de otras partes del mundo”. En ese sentido y según ellos mismos contaron Lucio está estudiando algunas palabritas en inglés para desenvolverse mejor.

“Vamos a estar dos semanas fuera de casa, pero no me importa dormir en otra cama. Yo voy a jugar, a disfrutar, a pasarla bien”, destacó Manu, quien salió subcampeón del mundo en el último mundial de futsal para personas con síndrome de Down en Perú.

agus78393956.jpg Manu, Lucio, José , Nacho y Santi, de visita en el Diario La Capital.

Para ganarle la pulseada a los obstáculos económicos, muchos de los chicos están trabajando para juntar plata e ir al Mundial. Manu trabaja en el patio de la madera, en el Churrasquito, de martes a viernes de 11 a 15. “Los martes cuando salgo de ahí y me voy a entrenar a GER y los viernes a San Agustín”, contó orgulloso. Lucio, trabaja en el Al Volo de Fisherton, todos los martes y jueves de 10 a 14. Nacho lo hace en una empresa de seguridad. “Es patovica”, acotó Manu, siempre atento.

Otros, como Santi, salieron a vender rifas y aprovecharon el último partido entre GER y Uni en la Bombonera para captar clientes. Pero lo cierto es que falta poco tiempo y falta también la llegada de algunos recursos que ayudarían a cumplir el sueño. Por eso se habilitó una cuenta donde se puede donar dinero para que los chicos puedan participar, sin problemas, del torneo (ver aparte).

El grupo lentamente se va a armando. A los chicos se sumaron Mariano y Tomy, que vienen de Santa Fe, ya compartieron algunos entrenamientos y van a seguir viniendo todos los viernes hasta el momento de la partida.

La delegación de Mara va a estar tres días en Dublín, después se trasladarán a Cork para disputar el Mundial y una vez que termine el torneo se van a Edimburgo. En cuanto al torneo ecuménico, este Mundial de Habilidad Mixta será el más grande que se haya disputado hasta la fecha, donde se verán en acción 24 equipos masculinos y habrá 4 equipos femeninos. Mara integrará en el Mundial, el pool B junto a los equipos Llanelli Warriors de Gales, Edinburgh Rugby MA de Escocia y Halifax Magpies de Inglaterra. Mara, como cada equipo participante, jugará un mínimo de tres partidos. Los encuentros en la primera parte del torneo tendrán una duración de dos tiempos de treinta minutos cada uno. O sea que será muy exigente. Aún más si pasan a las instancias finales, ya que van a ser dos tiempos de cuarenta minutos.

Una cuenta solidaria

El Mundial será la concreción de otro sueño, uno más, de los muchos que se hicieron realidad desde que iniciaron la actividad en 2019. Pero el grupo, que viene trabajando duro y a pulmón, necesita cubrir algunos costos por eso habilitaron la cuenta que se detalla a continuación:

CBU: 850334740095405901818

Alias CBU: SANAGUSTINXV

Razón Social: Fundación San Agustín

Identificación tributaria: 30716780976

Tipo y número de cuenta: Cuentas Corrientes Especiales Personas Jurídicas.