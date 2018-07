Central transita el mercado de pases con dos necesidades básicas. Primero, generar otra venta además de la mitad del pase de Mauricio Martínez (ver aparte) que permita conseguir recursos genuinos, para luego, poder salir a buscar el refuerzo que requiere el DT Edgardo Bauza para potenciar la mitad de la cancha en cuanto a la contención. Esta ecuación económica domina la agenda canalla a esta altura del receso, cuando los auriazules ya tienen como caras nuevas a Matías Caruzzo, Gonzalo Bettini y el arquero Josué Ayala. Lo que está claro es que el cinco que el Patón les puso como modelo de perfil a los dirigentes, para que sea el socio de Néstor Ortigoza, es Fabián Rinaudo (31 años), el volante con presente en Gimnasia y Esgrima La Plata. Y al respecto ya hubo un sondeo desde Arroyito para conocer las condiciones. Pero lo más sustancioso en este aspecto es que anoche Ovación averiguó con una fuente calificada de la comisión directiva tripera que no se trata de una misión imposible. "Nosotros escuchamos ofertas porque Rinaudo, si bien es un símbolo de la entidad, no es intransferible", admitió una voz del Lobo. Por ello, si bien es compleja, la operación Rinaudo no es inalcanzable.

"Rinaudo es uno de los jugadores de nuestro plantel por el que estamos dispuestos a escuchar ofertas. Boca en su momento se interesó por Fito. Si llega una oferta razonable la escucharemos y analizaremos. Si bien es un símbolo futbolístico de nuestra institución, el club necesita un ingreso importante de dinero. Por necesidad estamos obligados a transferir, a pesar de que sea una pieza clave para nuestro entrenador Pedro Troglio", enfatizó un directivo de Gimnasia, en diálogo con este diario.

De esta manera ir a la carga por Rinaudo es factible, aunque está claro que la oferta deberá ser más que jugosa, ya que sólo así y a través de una venta, el Lobo se desprenderá de uno de los futbolistas emblemáticos de la institución.

Por su parte, desde Arroyito aseguraron que realizaron un sondeo para conocer las condiciones para poder contratar al volante tripero. "Rinaudo interesa por las características, pero igual no será sencilla su salida de Gimnasia. Por ahora tuvimos una charla al respecto. Pero para traer un refuerzo habrá que realizar una venta más", confiaron desde la sede de calle Mitre.

En el rubro transferencias, el canalla ya rechazó tres ofertas por el delantero Fernando Zampedri, que no superaban los 2,3 millones de dólares por el ciento por ciento de la ficha. Y también se desestimaron pedidos de préstamos por Federico Carrizo, Washington Camacho y José Luis Fernández, debido a que no cumplían con las expectativas económicas. Igual estos jugadores siguen siendo los candidatos a emigrar en caso de que lleguen ofertas apetecibles en lo que resta del mercado de pases.

El Patón también les manifestó a los dirigentes que en caso de que sea transferido uno de los tres delanteros que hay en el plantel, siendo Zampedri el que más chances tiene de hacerlo (los otros son Marco Ruben y Germán Herrera), solicitará sumar a un mediapunta definido.

Por último, desde Arroyito confiaron que "no hay desesperación por sumar a un cinco, ya que el Colo Gil lo hizo bien en la pretemporada. Pero está claro que el perfil de Rinaudo es lo que pretende el DT y estamos trabajando en este sentido, ya sea por el volante de Gimnasia o viendo otras alternativas en la posición".