El libro digital sobre Paddy Mc Carthy, el juez que dirigió una final de Central y Newell's en 1920

Non Che Fortuna! (No tuve suerte!) es el título del libro digital que cuenta no sola la vida del sportman y los orígenes del fútbol argentino con un alto grado de detalle y un montón de historias poco conocidas de nuestro fútbol. La presentación del libro, que estará a cargo de Ariel Gómez, será este viernes 14 de marzo desde las 18.30 en Paradoxa (Mendoza 923).

En tanto Pablo Suárez, en el prólogo del libro comenta: “como jugador de fútbol dejó su marca en diferentes equipos, y hasta señaló un gol que fue narrado en mil versiones disímiles. Con el paso del tiempo, su conocimiento del entorno futbolístico (y el hecho de ser un personaje muy conocido en ese entorno), lo convirtieron en un célebre árbitro de partidos, algunos históricos. Sus fallos polémicos dieron lugar a adláteres y detractores y el lector de este libro sabrá en qué bando ubicarse. Paddy se acercó al box y a la lucha. El box lo tuvo primero como protagonista y luego como promotor, siempre dentro de los límites del deporte reglamentado. En la lucha supo trazar un estrecho vínculo entre una actividad de raíz deportiva (incluso olímpica) y el mundo del teatro, ámbito al que Paddy también supo extender su red social”.

image.png

El efímero paso de Paddy Mc Carthy como jugador de Central

Pablo Kersevan, otro de los autores del libro comentó; “en 1897, cuatro clubes rosarinos promovieron la formación de la Rosario Association Football League: Rosario Athletic Club (Atlético del Rosario), Central Argentine Railway Athletic Club (Rosario Central), Córdoba & Rosario Railway Athletic Club y Robb’s School (Past & Present) Los equipos estaban todos vinculados a ferrocarriles o colegios británicos, el mismo patrón seguido por la liga porteña. El 16 de junio de 1898 Paddy Mc Carthy jugó de half-back en el equipo del Central Argentine que enfrentó a Rosario Athletic. Rosario tenía una importante comunidad de inmigrantes irlandeses, por lo que Paddy podría haber llegado a la ciudad por cuestiones laborales”.

Incidentes en el primer partido de Paddy como árbitro en Rosario en 1911

Paddy no arbitró partidos de primera división en 1911, pero sí lo hizo en las categorías subsidiarias. También fue designado por la Asociación Argentina de Football (AAF) para dirigir un partido de la Liga Rosarina de Football (LRF).

El encuentro en cuestión enfrentó a Tiro Federal con Rosario Central. Los tirolenses habían generado incidentes, y la Liga los conminó a jugar en campo neutral (el del Club Atlético Argentino en el Parque Independencia, hoy Gimnasia y Esgrima) y con árbitro de Buenos Aires. Era una parada brava, que recomendaba designar a un árbitro experimentado.

La Asociación eligió al novel Paddy, quien 13 años atrás, en 1898 compartió equipo con Michael Green, miembro de una familia irlandesa vinculada a los orígenes de Rosario Central. Y su hermano menor, Daniel Green, jugó el partido contra Tiro Federal el feriado del 9 de julio de 1911.

Sucedió que un tiro dirigido por Danny Green al arco de Tiro Federal fue detenido y rechazado por el arquero Araujo. El referee creyó que aquel traspasó su propia valla al hacer un movimiento hacia atrás al llenar su cometido, y dio un gol a Rosario Central. El fallo fue completamente erróneo, pues el tanto no se había producido. El referee por cierto no pudo verlo, puesto que se encontraba más allá del centro del campo y, guiado sólo por la duda, sin más trámites abrió él el score.

Esto motivó la protesta de Tiro Federal, la invasión de la cancha, la suspensión del partido durante 20 minutos, la discusión al respecto, y la reacción del público que había pagado su entrada. El juego se reanudó, y Rosario Central ganó 2 a 1.

La final entre Central y Newell’s la Copa Vila 1919 que no terminó

En enero de 1920 la AAF recibió de la Liga Rosarina de Fútbol (LRF) el pedido de un árbitro para el partido de desempate de la Copa Vila 1919, el torneo más importante que jugaban los leprosos y los canallas en aquella época. Ante la trascendencia del match, ningún árbitro local había querido asumir la responsabilidad.

El clásico estaba igualado en dos tantos. Como era habitual en él, Paddy condujo el partido con autoridad, pero fue tolerante con el juego brusco. Faltando 8’ para terminar, el canalla Jacinto Perazzo y el leproso Ernesto Celli chocaron con violencia en un intento por apoderarse de la pelota. El jugador de Newell’s sufrió un golpe en la cara y habría intentado agredir a puñetazos al de Central, propósito que fue suprimido por la decidida actitud de Mc Carthy.

Sin embargo, se sumaron jugadores al tumulto. Libonatti, de Newell’s insultó al réferi, quien le ordenó que se retirara del field, aunque luego consintió que permaneciera. El juego se reanudó, pero los ánimos estaban caldeados y más jugadores rojinegros insultaron al réferi. El ánimo de la concurrencia ya mostraba indicios de rebeldía, e infundió serios temores de que la situación podría desmadrarse. El juez decidió entonces suspender el match cuando restaban 7’ de tiempo reglamentario.

Pero en el informe Mc Carthy dijo que “El partido se jugó normalmente y el público se comportó en buena forma. El único incidente a anotar fue un choque natural entre Ernesto Celli y Perazzo. El partido continuó pocos minutos más. Luego lo di por terminado pues entendí que habían concluido los 45’ de juego. Caí en el error por una falsa información del linesman de Newell’s, quien al preguntarle cuánto tiempo faltaba me indicó que ya era la hora. La actuación de ambos linesmen fue parcial, en favor de sus bandos. Esto hizo más pesada mi tarea. Solicité linesmen neutrales, pero no los conseguí y acepté los que me fueron ofrecidos, designados por las propias comisiones, aunque por el carácter del partido correspondía reglamentariamente designar otros ajenos a ambas instituciones. Extinguido el tiempo reglamentario, me retiré a la casilla para ver si debía continuar el partido, pero no encontrando ninguna autoridad de la Liga Rosarina de Football, di por concluido el match".

La final continuó recién el 25 de enero de 1920, con otro árbitro y la terminó ganando Central 3 a 2.

>> Leer más: La primera final que jugaron Central y Newell's

Los números de Paddy como árbitro

Mc Carthy tiene documentados 147 partidos como árbitro en primera división entre 1904 y 1932 con la particularidad que dirigió más triunfos visitantes (55) que locales (52) y 40 empates. Algo no muy frecuente para la época. Incluso a los 5 futbolistas que expulsó fueron de equipos locales. También dirigió 18 cotejos por Copas Nacionales.