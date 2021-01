La jornada pasada por agua que vivió Rosario en la mañana de ayer hizo que el Kily González no pudiera darle el último repaso al que será el equipo que esta noche buscará ante Vélez, en el Bicentenario de San Juan, quedar un poco más cerca de la Sudamericana 2022. En realidad no pareciera ser mucho lo que el técnico y su grupo de trabajo tienen para examinar, sólo confirmar que Emiliano Vecchio, el capitán del equipo, está en condiciones de ser de la partida, lo que se supone que así será, aunque teniendo en cuenta los más de diez días que lleva entrenando de manera diferencia es lo que abre un signo de interrogación. No hubo confirmación de parte del entrenador, quien esperará hasta el entrenamiento de hoy por la mañana (será apenas una sesión de activación), pero recién ahí tomará una determinación, aunque a esta altura nadie duda de que tiene los once en la cabeza y que dentro de esos estarían Alan Marinelli y Joaquín Laso.