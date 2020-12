El Kily los tiene al trote, pero no define

Los tiene cortito. Exige al plantel a diario. Cristian González tuvo varios días de prueba, pero sigue sin definir a los once apellidos que mañana recibirán a Patronato en el Gigante en el estreno de la fase Complementación. El entrenador de Central continúa probando piezas sobre un tablero táctico que no deja de moverse. Más allá de que no hay definiciones, lo concreto es que no habría que alarmarse si terminan saliendo a la cancha varias caras nuevas en relación a la puesta que hizo ante Banfield.