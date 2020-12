El Kily sobre el partido del lunes: "En el Gigante debemos atacar y ganar"

El conductor auriazul dijo que "trabajamos mucho para mantener las cosas que hemos hecho muy bien. Quiero que el equipo se más corto todavía, porque nuestra obligación de local es atacar con más gente, y en función de ello hemos analizado el rival, más allá de que nosotros priorizamos lo nuestro, la idea de ratificar lo que hicimos y mejorarlo", reflexionó.

El Kily insistió en que al atacar con mucha gente el equipo debe tomar los recaudos lógicos para evitar ser sorprendido de contra, por eso aseguró que "tenemos la obligación de estar más cerca de los posibles receptores rivales, respaldando al compañero, porque al atacar podés quedar un poco desprotegido. Con Patronato lo hicimos bien, a tal punto que tuvieron una sola chance al final y respondió bien Romero", narró.

Consultado por los refuerzos en general, y por Marco Ruben en particular, el Kily dijo: "Lo de Ruben es una decisión personal y no puedo decir algo que lo obligue o comprometa, porque soy respetuoso de las decisiones personales. Pero eso no me impide hablar con el secretario técnico para pedirle lo que necesitamos. Sé que tengo que fortalecer al equipo en sus líneas a sabiendas de lo que vamos a disputar el año que viene y para tener más variantes".

Con respecto a Milton Caraglio, el Kily confirmó lo publicado por La Capital sobre sus charlas constantes con el atacante. "Sigo en contacto con él porque soy amigo. Sé lo que está jugando y lo mío es cuanto más rápido podamos sumar, mejor. No voy a traer por traer. Caraglio es una opción que me encantaría que esté. Sin olvidar el proyecto con los juveniles, que es la base del trabajo", describió.

"Venimos hablando porque quiero jugadores que me sumen, con gente de experiencia y con las ganas de transmitir y sumarse a nuestro proyecto", concluyó el Kily su charla con la prensa.