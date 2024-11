El inicio del ciclo Holan mostró algunas señales positivas y Central empató ante Estudiantes

Central no la pasó muy bien en el primer tiempo y por eso Estudiantes se puso en ventaja.

Todo comienzo de un nuevo entrenador en cualquier club genera expectativa e ilusión. Y el debut de Ariel Holan en el banco de Central no le iba a escapar a esa cuestión. Quizás el entusiasmo en el hincha canalla no sea el mismo, ya que el equipo de acá a fin de año no tiene un objetivo deportivo por perseguir. Lo cierto es que ese debut del flamante DT fue con empate (1-1) en su visita a Estudiantes.